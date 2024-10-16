Курс доллара, евро и злотого сегодня, 16 октября

Люди рядом с пунктом обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют сегодня в среду, 16 октября, снова меняется в стоимости. По данным НБУ, доллар подорожал, а евровалюта и польский злотый стали дешевле.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс доллара в Украине сегодня

Официальный курс доллара, установленный НБУ, сегодня составляет 41,21 грн (+0,02).

Курс доллара в банках тоже вырос. Валюта стоит в среднем при покупке 41,00 грн (+0,01), а при продаже — 41,51 грн (+0,01).

В то же время, курс американского доллара в обменниках немного упал и при покупке составляет 41,42 грн (-0,01), в продаже — 41,49 грн (-0,01).

Курс евро в Украине на сегодня

Национальный банк Украины утвердил евро на уровне — 44,92 грн (-0,03).

Курс евровалюты в банках упал и составляет при покупке 44,85 грн (-0,09), а в продаже — 45,50 (-0,06).

В обменниках курс евро следующий: при покупке 45,35 грн (0,00), при продаже — 45,50 грн (-0,04).

Курс злотого в Украине на сегодня

По данным НБУ, курс злотого в понедельник — 10,46 грн (-0,02).

На портале Kurs указано, что средняя цена злотого при покупке составляет 10,17 грн (-0,01), а при продаже — 10,68 грн (0,00).

Злотый в обменниках по данным Минфина покупают за 10,50 грн (0,00), продают за 10,60 грн (0,00).





Другие валюты

По данным портала Kurs, чешская крона (CZK) при покупке стоит 1,71 грн (0,000), при продаже — 1,82 грн (0,000).

Британский фунт стерлингов (GBP) дешевеет. Его покупают по 52,77 грн (-0,07), а продают по 54,48 грн (-0,05).

Канадский доллар (CAD) также дешевеет. Средняя цена в банках при покупке составляет 28,22 грн (-0,02), при продаже — 30,17 грн (-0,03).

Прогноз по рынку валют

Напомним, что по прогнозам экспертов и банкиров, в октябре будет спокойное и вполне прогнозируемое состояние валютного рынка. Курсовые показатели будут незначительно расти, а затем начнут снижаться.

"Ситуация прошедших 2 недель повторится: курсовые изменения, вопреки новой "излучине" инфляции, будут достаточно снисходительными, мягкими и неугрожающими для общего баланса между спросом и предложением", — прогнозируют эксперты.