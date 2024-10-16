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Доллар снова подорожал, а евро и злотый подешевели — курс валют на сегодня

16 октября 2024 06:50
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Курс доллара, евро и злотого сегодня, 16 октября
Люди рядом с пунктом обмена валют. Фото: Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Курс валют сегодня в среду, 16 октября, снова меняется в стоимости. По данным НБУ, доллар подорожал, а евровалюта и польский злотый стали дешевле.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс доллара в Украине сегодня

Официальный курс доллара, установленный НБУ, сегодня составляет 41,21 грн (+0,02).

Курс доллара в банках тоже вырос. Валюта стоит в среднем при покупке 41,00 грн (+0,01), а при продаже — 41,51 грн (+0,01).

В то же время, курс американского доллара в обменниках немного упал и при покупке составляет 41,42 грн (-0,01), в продаже — 41,49 грн (-0,01).

Доллар снова подорожал, а евро и злотый подешевели — курс валют на сегодня - фото 1

Курс евро в Украине на сегодня

Национальный банк Украины утвердил евро на уровне — 44,92 грн (-0,03).

Курс евровалюты в банках упал и составляет при покупке 44,85 грн (-0,09), а в продаже — 45,50 (-0,06).

В обменниках курс евро следующий: при покупке 45,35 грн (0,00), при продаже — 45,50 грн (-0,04).

Доллар снова подорожал, а евро и злотый подешевели — курс валют на сегодня - фото 2

Курс злотого в Украине на сегодня

По данным НБУ, курс злотого в понедельник — 10,46 грн (-0,02).

На портале Kurs указано, что средняя цена злотого при покупке составляет 10,17 грн (-0,01), а при продаже — 10,68 грн (0,00).

Злотый в обменниках по данным Минфина покупают за 10,50 грн (0,00), продают за 10,60 грн (0,00).

Доллар снова подорожал, а евро и злотый подешевели — курс валют на сегодня - фото 3

Другие валюты

По данным портала Kurs, чешская крона (CZK) при покупке стоит 1,71 грн (0,000), при продаже — 1,82 грн (0,000).

Британский фунт стерлингов (GBP) дешевеет. Его покупают по 52,77 грн (-0,07), а продают по 54,48 грн (-0,05).

Канадский доллар (CAD) также дешевеет. Средняя цена в банках при покупке составляет 28,22 грн (-0,02), при продаже — 30,17 грн (-0,03).

Прогноз по рынку валют

Напомним, что по прогнозам экспертов и банкиров, в октябре будет спокойное и вполне прогнозируемое состояние валютного рынка. Курсовые показатели будут незначительно расти, а затем начнут снижаться.

"Ситуация прошедших 2 недель повторится: курсовые изменения, вопреки новой "излучине" инфляции, будут достаточно снисходительными, мягкими и неугрожающими для общего баланса между спросом и предложением", — прогнозируют эксперты.

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