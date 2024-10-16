Курс долара, євро та злотого сьогодні, 16 жовтня

Люди поряд з пунктом обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют сьогодні у середу, 16 жовтня, знову змінюється у вартості. За даними НБУ, долар подорожчав, а євровалюта та польский злотий стали дешевшими.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс долара в Україні сьогодні

Офіційний курс долара, встановлений НБУ, сьогодні становить — 41,21 грн (+0,02).

Курс долара у банках також зріс. Валюта коштує в середньому в купівлі 41,00 грн (+0,01), а при продажі — 41,51 грн (+0,01).

Водночас курс американського долара в обмінниках трохи впав і при купівлі становить 41,42 грн (-0,01), у продажу — 41,49 грн (-0,01).

Курс євро в Україні на сьогодні

Національний банк України затвердив євро на рівні — 44,92 грн (-0,03).

Курс євровалюти у банках впав і становить при купівлі 44,85 грн (-0,09), а у продажу — 45,50 (-0,06).

В обмінниках курс євро наступний: при купівлі 45,35 грн (0,00), при продажі — 45,50 грн (-0,04).

Курс злотого в Україні на сьогодні

За даними НБУ курс злотого у понеділок — 10,46 грн (-0,02).

На порталі Kurs вказано, що середня ціна злотого при купівлі становить 10,17 грн (-0,01), а при продажі — 10,68 грн (0,00).

Злотий в обмінниках за даними Мінфіну купують за 10,50 грн (0,00), продають за 10,60 грн (0,00).





Інші валюти

За даними порталу Kurs, чеська крона (CZK) у купівлі коштує 1,71 грн (0,000), у продажу — 1,82 грн (0,000).

Британський фунт стерлінгів (GBP) дешевшає. Його купують за 52,77 грн (-0,07), а продають за 54,48 грн (-0,05).

Канадський долар (CАD) також дешевшає. Середня ціна в банках при покупці становить 28,22 грн (-0,02), при продажу — 30,17 грн (-0,03).

Прогноз щодо ринку валют

Нагадаємо, що за прогнозами експертів та банкірів, у жовтні буде доволі спокійний та цілком прогнозований стан валютного ринку. Курсові показники будуть незначно зростати, а потім почнуть знижуватися.

"Ситуація минулих 2 тижнів повториться: курсові зміни, всупереч новому "закруту" інфляції будуть досить поблажливими, м’якими та незагрозливими для загального балансу між попитом і пропозицією", — прогнозують експерти.