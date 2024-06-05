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Доллар в банках резко упал — что происходит на рынке

5 июня 2024 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют 5 июня — доллар резко опустился в цене
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на украинском наличном рынке резко снизился 5 июня 2024 года. Национальный банк Украины тоже опустил официальный курс американской валюты.

Об этом сообщает Нацбанк и сайты по мониторингу ситуации.

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Так, регулятор утвердил новые официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 40,29 грн (-0,19);
  • евро — 43,76 грн (-0,13);
  • злотый — 10,18 грн (-0,07).

Курс валют в банках

Как пишет сайт Kurs, на наличном рынке курс доллара опустился. Стоит в среднем в покупке 40,32 грн (-0,14), в продаже — 40,92 грн (-0,13). Евровалюта в покупке стоит — 43,81 грн (+0,06), в продаже — 44,62 грн (-0,05).

ПриватБанк покупает доллар по 40,30 грн (-0,15), продает — по 40,90 грн (-0,15). В Райффайзен Банке покупают за 40,20 грн (-0,10), продают — за 40,75 грн (-0,17). В Ощадбанке стоит при покупке 40,45 грн (-0,05), при продаже — 41,05 грн (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет Minfin, в обменных пунктах доллар тоже снизился в цене: стоит в покупке 40,58 грн (-0,35), в продаже — 40,80 грн (-0,35). Евро покупают за 44,21 грн (-0,29), продают — за 44,50 грн (-0,20).

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Напомним, Национальный банк выписал штраф АО "Ощадбанк". За нарушение требований законодательства государственное банковское учреждение должно уплатить 170 тыс. гривен.

Также сообщалось, что в Украине НБУ хочет ввести лимиты на выходные операции "с карты на карту". Регулятор работает над выполнением такой возможности.

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