Курс валют на 5 червня — долар різко впав у ціні

Долар у банках та обмінниках суттєво впав — що відбувається на ринку
Курс долара на українському готівковому ринку різко знизився. Національний банк України (НБУ) теж опустив офіційний курс американської валюти на 5 червня 2024 року.
Про це інформує Нацбанк та сайти з моніторингу ситуації.
Курс долара, євро та злотого
Так, регулятор затвердив нові офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 40,29 грн (-0,19);
- євро — 43,76 грн (-0,13);
- злотий — 10,18 грн (-0,07).
Курс валют у банках
За даними сайту Kurs, на готівковому ринку курс долара опустився. Коштує у середньому у купівлі 40,32 грн (-0,14), у продажу — 40,92 грн (-0,13). Євровалюта у купівлі коштує — 43,81 грн (+0,06), у продажу — 44,62 грн (-0,05).
ПриватБанк купує долар по 40,30 грн (-0,15), продає — по 40,90 грн (-0,15). У Райффайзен Банку купують за 40,20 грн (-0,10), продають — за 40,75 грн (-0,17). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,45 грн (-0,05), під час продажу — 41,05 грн (-0,05).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Як пише Minfin, в обмінних пунктах долар теж знизився у ціні: коштує у купівлі — 40,58 грн (-0,35), у продажу — 40,80 грн (-0,35). Євро купують за 44,21 грн (-0,29), продають — за 44,50 грн (-0,20).
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Нагадаємо, Національний банк виписав штраф АТ "Ощадбанк". За порушення вимог законодавства державна банківська установа має сплатити 170 тис. гривень.
Також повідомлялося, що в Україні НБУ хоче ввести ліміти на вихідні операції "з картки на картку". Регулятор працює над втіленням такої можливості.
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