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Долар у банках та обмінниках суттєво впав — що відбувається на ринку

4 червня 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 5 червня — долар різко впав у ціні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на українському готівковому ринку різко знизився. Національний банк України (НБУ) теж опустив офіційний курс американської валюти на 5 червня 2024 року.

Про це інформує Нацбанк та сайти з моніторингу ситуації.

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Так, регулятор затвердив нові офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 40,29 грн (-0,19);
  • євро — 43,76 грн (-0,13);
  • злотий — 10,18 грн (-0,07).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на готівковому ринку курс долара опустився. Коштує у середньому у купівлі 40,32 грн (-0,14), у продажу — 40,92 грн (-0,13). Євровалюта у купівлі коштує — 43,81 грн (+0,06), у продажу — 44,62 грн (-0,05).

ПриватБанк купує долар по 40,30 грн (-0,15), продає — по 40,90 грн (-0,15). У Райффайзен Банку купують за 40,20 грн (-0,10), продають — за 40,75 грн (-0,17). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,45 грн (-0,05), під час продажу — 41,05 грн (-0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише Minfin, в обмінних пунктах долар теж знизився у ціні: коштує у купівлі — 40,58 грн (-0,35), у продажу — 40,80 грн (-0,35). Євро купують за 44,21 грн (-0,29), продають — за 44,50 грн (-0,20).

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Нагадаємо, Національний банк виписав штраф АТ "Ощадбанк". За порушення вимог законодавства державна банківська установа має сплатити 170 тис. гривень.

Також повідомлялося, що в Україні НБУ хоче ввести ліміти на вихідні операції "з картки на картку". Регулятор працює над втіленням такої можливості.

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