Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Долар та злотий подорожчали, а євро перетнув позначку у 46 грн — курс валют на сьогодні arrow

Долар та злотий подорожчали, а євро перетнув позначку у 46 грн — курс валют на сьогодні

17 вересня 2024 09:05
Ксенія Симонова - Редактор
Курс долара, євро та злотого на сьогодні, 17 вересня
Обмін валют. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Курс долара та євро у фінустановах та обмінниках зростає 17 вересня 2024 року. Національний банк України (НБУ) також оновив офіційний курс у бік підвищення. Збільшення вартості іноземної валюти більш помітно, ніж минулого тижня. 

Про це пише повідомляє Нацбанку та моніторингові сайти.

Читайте також:

Курс долара в Україні на сьогодні

Сьогодні головний фінансовий регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 41,35 грн (+0,04).

Середній курс долара в українських банках знаходиться на рівні 41,24 грн  (+0,06) при купівлі та 41,70 грн (+0,14) при продажі. 

В обмінних пунктах середній курс купівлі долара знаходиться на рівні 41,63 грн (+0,13), а продажу — 41,75 грн (+0,20). 

None - фото 1
Середній курс долара у банках. Фото: Minfin

Курс євро на сьогодні

Євровалюта значно додала у вартості згідно з даними НБУ. Євро сьогодні коштує 46,00 грн (+0,21).

У банках євро в середньому купують за 45,70 грн (+0,27), а продають за 46,39 грн (+0,29).

В пунктах обміну валют євро коштує 46,30 грн  (+0,30) при купівлі та 46,45 грн (+0,35) при продажу.

Середній курс євро у банках. Фото: Minfin
Середній курс євро у банках. Фото: Minfin

Курс польського злотого на сьогодні

Польська валюта теж піднялась до рівня 10,77 грн (+0,20).  

В українських банках злотий сьогодні в середньому купують за 10,32 грн (+0,03), а продають за 10,86 грн (+0,06).

В обмінниках польський злотий купують за 10,65 грн (+0,04), а продають за 10,78 грн (+0,05).

None - фото 3
Середній курс злотого у банках. Фото: Minfin

Інші валюти

Британський фунт стерлінгів українські банки в середньому купують за 53,00 грн (+0,12), а в продаж пропонують за 54,72 грн (+0,18).

Чеська крона купується банками за 1,73 грн (+0,01), в продаж пропонується за 1,84 грн (+0,01).

Швейцарський франк українські банки сьогодні купують за 47,69 грн (+0,21), а в продажу він коштує 49,24 грн (+0,27).

Прогноз щодо ринку валют

В Україні наступного року курс долара значно зросте. Очікується, що американська валюта здорожчає приблизно на 4 грн. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За словами нардепа, в бюджеті на 2025 рік закладений курс національної валюти у 45 грн за долар. Він також повідомив, що інфляція на наступний рік закладається +9,5%, а зростання ВВП очікується на рівні 2,7%.

Також важливі новини дня по темі:

курс валют курс гривні курс долара курс євро злотий обмін валют

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:51 Вірогідність обстрілу Одещини висока — у Чорному морі чергує ракетоносій

09:49 В Україні різко подорожчала низка овочів — як змінились ціни

Text

09:42 Нардеп сказав, хто буде затверджувати підприємства для економічного бронювання

09:30 Про все, що зупиняє короткозорість

09:29 У Приморському суді Одеси обрали нового голову — що про нього відомо

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

09:19 ЗСУ змогли відновити положення біля Торського — карта бойових дій

09:19 Росіяни стратили військовополоненого ЗСУ мечем — омбудсман відреагував

09:09 Обсяг фінансування субсидій у 2025 році зменшать на 7,6 млрд грн — причини

09:05 Долар та злотий подорожчали, а євро перетнув позначку у 46 грн — курс валют на сьогодні

08:58 Нічна атака дронів на Україну — Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

09:51 Вірогідність обстрілу Одещини висока — у Чорному морі чергує ракетоносій

09:49 В Україні різко подорожчала низка овочів — як змінились ціни

09:30 Про все, що зупиняє короткозорість

09:29 У Приморському суді Одеси обрали нового голову — що про нього відомо

09:19 ЗСУ змогли відновити положення біля Торського — карта бойових дій

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

09:19 Росіяни стратили військовополоненого ЗСУ мечем — омбудсман відреагував

09:09 Обсяг фінансування субсидій у 2025 році зменшать на 7,6 млрд грн — причини

09:05 Долар та злотий подорожчали, а євро перетнув позначку у 46 грн — курс валют на сьогодні

08:58 Нічна атака дронів на Україну — Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

08:57 У США вперше проходить аудіовиставка "Почуй військову"

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

Text

09:42 Нардеп сказав, хто буде затверджувати підприємства для економічного бронювання

Text

08:00 "План перемоги" України від Зеленського та проєкт держбюджету-2025 — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2024
Text

22:30 Джонсон відзначив досягнення України під час наступальної операції на Курщині

Text

21:31 Нардеп Цимбалюк заявив, що кадрові зміни в уряді продовжаться восени

Text

20:38 Експертка з ЖКГ Ненно заявила про неминучість підвищення тарифів на обслуговування будинків

Text

17:44 Буданов розкрив плани Кремля, Зеленський виступить на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

13:00 Негода в Європі та гранти на навчання для українців — ефір День.LIVE

Text

12:43 Відключення точно будуть — експерт пояснив, чому взимку вимикатимуть світло

Text

12:42 У ЗСУ назвали термін, до якого окупанти хочуть вийти на кордони Донбасу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право