Курс долара, євро та злотого на сьогодні, 17 вересня

Обмін валют. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Курс долара та євро у фінустановах та обмінниках зростає 17 вересня 2024 року. Національний банк України (НБУ) також оновив офіційний курс у бік підвищення. Збільшення вартості іноземної валюти більш помітно, ніж минулого тижня.

Про це пише повідомляє Нацбанку та моніторингові сайти.

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Курс долара в Україні на сьогодні

Сьогодні головний фінансовий регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 41,35 грн (+0,04).

Середній курс долара в українських банках знаходиться на рівні 41,24 грн (+0,06) при купівлі та 41,70 грн (+0,14) при продажі.

В обмінних пунктах середній курс купівлі долара знаходиться на рівні 41,63 грн (+0,13), а продажу — 41,75 грн (+0,20).

Середній курс долара у банках. Фото: Minfin

Курс євро на сьогодні

Євровалюта значно додала у вартості згідно з даними НБУ. Євро сьогодні коштує 46,00 грн (+0,21).

У банках євро в середньому купують за 45,70 грн (+0,27), а продають за 46,39 грн (+0,29).

В пунктах обміну валют євро коштує 46,30 грн (+0,30) при купівлі та 46,45 грн (+0,35) при продажу.

Середній курс євро у банках. Фото: Minfin

Курс польського злотого на сьогодні

Польська валюта теж піднялась до рівня 10,77 грн (+0,20).

В українських банках злотий сьогодні в середньому купують за 10,32 грн (+0,03), а продають за 10,86 грн (+0,06).

В обмінниках польський злотий купують за 10,65 грн (+0,04), а продають за 10,78 грн (+0,05).

Середній курс злотого у банках. Фото: Minfin

Інші валюти

Британський фунт стерлінгів українські банки в середньому купують за 53,00 грн (+0,12), а в продаж пропонують за 54,72 грн (+0,18).

Чеська крона купується банками за 1,73 грн (+0,01), в продаж пропонується за 1,84 грн (+0,01).

Швейцарський франк українські банки сьогодні купують за 47,69 грн (+0,21), а в продажу він коштує 49,24 грн (+0,27).

Прогноз щодо ринку валют

В Україні наступного року курс долара значно зросте. Очікується, що американська валюта здорожчає приблизно на 4 грн. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За словами нардепа, в бюджеті на 2025 рік закладений курс національної валюти у 45 грн за долар. Він також повідомив, що інфляція на наступний рік закладається +9,5%, а зростання ВВП очікується на рівні 2,7%.