Курс долара, євро та злотого на сьогодні, 13 вересня

Пункт обміну валют Фото: KyivLine

Курс долара у фінустановах та обмінниках зростає 13 вересня 2024 року. Національний банк України (НБУ) також оновив офіційний курс у бік підвищення.

Про це пише повідомляє Нацбанку та моніторингові сайти.

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Так, Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,27 грн (+0,09);

євро — 45,48 грн (+0,11);

злотий — 10,57 грн (-0,07).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку долар змінив вартість. Коштує у середньому у купівлі 41,08 грн (+0,01), у продажу — 41,54 грн (0,00). Євровалюта у купівлі коштує — 45,26 грн (-0,01), у продажу — 45,91 грн (-0,02).

ПриватБанк купує долар за 40,85 грн (+0,03), продає — 41,45 грн (+0,03). Своєю чергою долар під час покупки в Райффайзен Банку коштує 41,00 грн (0,00), а під час продажу — 41,42 грн (+0,02). Натомість Ощадбанк купує валюту за 41,05 грн (+0,10), продає — за 41,55 грн (-0,05).

Курс долара в різних банках. Фото: Скриншот із сайту Minfin

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,40 грн, у продажу — 41,45 грн. Євровалюта у купівлі коштує 45,75 грн, у продажу — 45,90 грн.

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Прогноз щодо ринку валют

Очільник правління "ГЛОБУС БАНКУ" Сергій Мамедов вважає, що до кінця 2024 року курс валют навряд чи сильно зміниться. За його словами, вартість долара коливатиметься в межах 41,30 — 42,00 грн. Своєю чергою це збігається з розрахунками, які свого часу закладали в цьогорічний бюджет.

"Вже давно відсутні ажіотаж чи паніка, долар та євро не вважаються "дефіцитом", гонитва за валютою відсутня", — цитує банкіра видання MC.today.

Також, за його прогнозами, Нацбанк при необхідності вживатиме рішучих заходів, якщо населення почне сприймати валютний курс як індикатор економічного стану країни.