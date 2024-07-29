Курс валют на 30 июля — доллар упал в цене на рынке

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в финучреждениях и обменниках снова существенно снизился. Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2024 года также опустил официальный курс.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ и мониторинговых порталах.

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Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 41,04 грн (-0,05);

евро — 44,40 грн (-0,23);

злотый — 10,35 грн (-0,09).

Курс валют в банках

Как пишет Kurs, на украинском наличном рынке доллар подешевел. Стоит в среднем в покупке 40,93 грн (-0,09), в продаже — 41,43 грн (-0,08). Евровалюта в покупке стоит 44,36 грн (-0,10), в продаже — 45,09 грн (-0,08).

В ПриватБанке доллар покупают за 40,78 грн (-0,12), продают — за 41,38 грн (-0,12). В Райффайзен Банке покупают за 40,80 грн (-0,20), продают — за 41,32 грн (-0,11). В Ощадбанке стоит при покупке 41,00 грн (-0,00), при продаже — 41,60 грн (-0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 41,22 грн (-0,18), в продаже — 41,35 грн (-0,15). Евро стоит в покупке 44,70 грн (-0,30), в продаже — 44,90 грн (-0,25).

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Напомним, НБУ на прошлой неделе сократил поддержку курса гривны путем меньшего объема продаж валюты на межбанковском рынке. Регулятор продал на 165 млн долларов меньше.

Также сообщалось, что украинские банки для удовлетворения внутреннего спроса ввезли рекордный объем наличной иностранной валюты в июне 2024 года. Традиционно больше всего — американской валюты.