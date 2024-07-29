Курс валют на 30 липня — долар впав у ціні на ринку

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у фінустановах та обмінниках знову суттєво знизився. Національний банк України (НБУ) на 30 липня 2024 року також опустив офіційний курс.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ та моніторингових порталах.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,04 грн (-0,05);

євро — 44,40 грн (-0,23);

злотий — 10,35 грн (-0,09).

Курс валют у банках

Як пише Kurs, на українському готівковому ринку долар подешевшав. Коштує у середньому у купівлі 40,93 грн (-0,09), у продажу — 41,43 грн (-0,08). Євровалюта у купівлі коштує — 44,36 грн (-0,10), у продажу — 45,09 грн (-0,08).

У ПриватБанку долар купують за 40,78 грн (-0,12), продають — 41,38 грн (-0,12). У Райффайзен Банку купують за 40,80 грн (-0,20), продають — за 41,32 грн (-0,11). В Ощадбанку коштує під час купівлі 41,00 грн (-0,00), під час продажу — 41,60 грн (-0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,22 грн (-0,18), у продажу — 41,35 грн (-0,15). Євро коштує у купівлі 44,70 грн (-0,30), у продажу — 44,90 грн (-0,25).

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Нагадаємо, НБУ попереднього тижня скоротив підтримку курсу гривні шляхом меншого обсягу продажу валюти на міжбанківському ринку. Регулятор продав на 165 млн доларів менше.

Також повідомлялося, що українські банки для задоволення внутрішнього попиту завезли рекордний обсяг готівкової іноземної валюти у червні 2024 року. Традиційно найбільше — американської валюти.