Курс валют на 16 января — доллар и евро снова потеряли в цене

Обменный пункт в Киеве. Фото: Flickr

В Национальном банке Украины (НБУ) обновили официальный курс иностранной валюты во вторник, 16 января. В частности, доллар после несколькодневного снижения подорожал до 37,86 гривны.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

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Курс доллара, евро и злотого

Как отмечают в НБУ, на 16 января официальные курсы иностранных валют следующие:

доллар — 37,86 грн (+0,03);

евро — 41,47 грн (+0,09);

злотый — 9,50 грн (+0,02).

Курс валют в банках

Как свидетельствует информация сайта Kurs, наличный рынок не изменил трендов последних дней, валюта продолжила дешеветь. Доллар в среднем стоит 38,75 гривны (-0,09). В покупке — 38,02 гривны (-0,07), в продаже — 38,79 гривны (-0,04). Евро покупают за 41,84 гривны (-0,06), продают — 42,84 гривны (-0,08).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, 16 января в обменных пунктах опустили курс доллара и евро. Американская валюта стоит в покупке 38,70 грн (-0,10), в продаже — 38,80 грн (-0,10). Евровалюту покупают по 42,37 грн (-0,13), а продают по 42,58 грн (-0,12).

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Напомним, по мнению банкиров, в 2024 году на украинском валютном рынке сохранятся прошлые тенденции — курс американской валюты продолжит движение в сторону подорожания. В частности, банкиры заложили курс, значительно превышающий нынешние показатели.

Также мы писали, что эксперты считают, что в 2024 году ожидается продолжение декабрьских тенденций на валютном рынке. Национальный банк планирует сохранять контроль над финансовым сектором благодаря своевременным вмешательствам.