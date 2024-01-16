Курс валют на 16 січня — долар та євро знову втратили в ціні

Долар став доступніший у банках та обмінниках
У Національному банку України (НБУ) оновили офіційний курс іноземної валюти на вівторок, 16 січня. Зокрема, долар після кількаденного зниження подорожчав до 37,86 гривні.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара, євро та злотого
Як зазначають в НБУ, на 16 січня офіційні курси іноземних валют наступні:
- долар — 37,86 грн (+0,03);
- євро — 41,47 грн (+0,09);
- злотий — 9,50 грн (+0,02).
Курс валют у банках
Як свідчить інформація сайту Kurs, готівковий ринок не змінив трендів останніх днів, валюта продовжила дешевшати. Долар у середньому коштує 38,75 гривні (-0,09). У купівлі — 38,02 гривні (-0,07), у продажу — 38,79 гривні (-0,04). Євро купують за 41,84 гривні (-0,06), продають — 42,84 гривні (-0,08).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними Minfin, 16 січня в обмінних пунктах опустили курс долара та євро. Американська валюта коштує у купівлі 38,70 грн (-0,10), у продажу — 38,80 грн (-0,10). Євровалюту купують за 42,37 грн (-0,13), а продають за 42,58 грн (-0,12).
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Нагадаємо, на думку банкірів, у 2024 році на українському валютному ринку збережуться минулі тенденції — курс американської валюти продовжить рух у бік подорожчання. Зокрема, банкіри заклали курс, що значно перевищує нинішні показники.
Також ми писали, що експерти вважають, що у 2024-му очікується продовження грудневих тенденцій на валютному ринку. Національний банк планує зберігати контроль над фінансовим сектором завдяки своєчасним втручанням.
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