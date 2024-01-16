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Долар став доступніший у банках та обмінниках

16 січня 2024 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 16 січня — долар та євро знову втратили в ціні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Flickr
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

У Національному банку України (НБУ) оновили офіційний курс іноземної валюти на вівторок, 16 січня. Зокрема, долар після кількаденного зниження подорожчав до 37,86 гривні.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

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Як зазначають в НБУ, на 16 січня офіційні курси іноземних валют наступні:

  • долар — 37,86 грн (+0,03);
  • євро — 41,47 грн (+0,09);
  • злотий — 9,50 грн (+0,02).

Курс валют у банках

Як свідчить інформація сайту Kurs, готівковий ринок не змінив трендів останніх днів, валюта продовжила дешевшати. Долар у середньому коштує 38,75 гривні (-0,09). У купівлі — 38,02 гривні (-0,07), у продажу — 38,79 гривні (-0,04). Євро купують за 41,84 гривні (-0,06), продають — 42,84 гривні (-0,08).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют на 16 січня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, 16 січня в обмінних пунктах опустили курс долара та євро. Американська валюта коштує у купівлі 38,70 грн (-0,10), у продажу — 38,80 грн (-0,10). Євровалюту купують за 42,37 грн (-0,13), а продають за 42,58 грн (-0,12).

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Нагадаємо, на думку банкірів, у 2024 році на українському валютному ринку збережуться минулі тенденції — курс американської валюти продовжить рух у бік подорожчання. Зокрема, банкіри заклали курс, що значно перевищує нинішні показники.

Також ми писали, що експерти вважають, що у 2024-му очікується продовження грудневих тенденцій на валютному ринку. Національний банк планує зберігати контроль над фінансовим сектором завдяки своєчасним втручанням.

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