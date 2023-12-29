Нацбанк установил курс валют на 1 января — сколько стоит доллар

Обменный пункт валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на понедельник, 1 января 2024 года. По сравнению с пятницей, 29 декабря 2023 года, доллар США вырос на 2 копейки и составляет 38 гривен.

Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.

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Так, по информации НБУ, на 1 января 2024 года официальный курс установлен на таком уровне:

доллар — 38,00 (+0,02);

евро — 41,99 (-0,21);

злотый — 9,67 (-0,06).

Курс доллара на 1 января 2024г. Источник: НБУ

Что еще нужно знать

Напомним, что в 2024 году ожидается продолжение декабрьских тенденций на валютном рынке. Национальный банк Украины планирует сохранять контроль над финансовым сектором благодаря своевременным вмешательствам.

Также мы писали о том, что, по словам главы НБУ Андрея Пышного, Национальный банк Украины сохраняет стабильность курса и переходит к управлению гибкостью обменного курса. Это будет способствовать адаптивности экономики и финансовой системы, минимизируя накопление рисков.