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Доллар достиг нового исторического максимума — сколько стоит валюта США

29 декабря 2023 18:05
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Нацбанк установил курс валют на 1 января — сколько стоит доллар
Обменный пункт валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на понедельник, 1 января 2024 года. По сравнению с пятницей, 29 декабря 2023 года, доллар США вырос на 2 копейки и составляет 38 гривен.

Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.

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Так, по информации НБУ, на 1 января 2024 года официальный курс установлен на таком уровне:

  • доллар — 38,00 (+0,02);
  • евро — 41,99 (-0,21);
  • злотый — 9,67 (-0,06).
курс
Курс доллара на 1 января 2024г. Источник: НБУ

Что еще нужно знать

Напомним, что в 2024 году ожидается продолжение декабрьских тенденций на валютном рынке. Национальный банк Украины планирует сохранять контроль над финансовым сектором благодаря своевременным вмешательствам.

Также мы писали о том, что, по словам главы НБУ Андрея Пышного, Национальный банк Украины сохраняет стабильность курса и переходит к управлению гибкостью обменного курса. Это будет способствовать адаптивности экономики и финансовой системы, минимизируя накопление рисков.

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