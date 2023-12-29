Нацбанк установил курс валют на 1 января — сколько стоит доллар

Доллар достиг нового исторического максимума — сколько стоит валюта США
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на понедельник, 1 января 2024 года. По сравнению с пятницей, 29 декабря 2023 года, доллар США вырос на 2 копейки и составляет 38 гривен.
Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.
Курс доллара, евро и злотого
Так, по информации НБУ, на 1 января 2024 года официальный курс установлен на таком уровне:
- доллар — 38,00 (+0,02);
- евро — 41,99 (-0,21);
- злотый — 9,67 (-0,06).
Что еще нужно знать
Напомним, что в 2024 году ожидается продолжение декабрьских тенденций на валютном рынке. Национальный банк Украины планирует сохранять контроль над финансовым сектором благодаря своевременным вмешательствам.
Также мы писали о том, что, по словам главы НБУ Андрея Пышного, Национальный банк Украины сохраняет стабильность курса и переходит к управлению гибкостью обменного курса. Это будет способствовать адаптивности экономики и финансовой системы, минимизируя накопление рисков.
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