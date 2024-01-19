Курс валюта на 19 января - на украинском рынке резко подешевели доллар и евро

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на пятницу, 19 января, на более низком уровне против предыдущего банковского дня. Финучреждения и обменники также резко снизили курс доллара и евро.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Нацбанка.

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Курс доллара, евро и злотого

Как отмечается на портале НБУ, на 19 января утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 37,70 грн (-0,19);

евро — 41,01 грн (-0,20);

злотый —9,32 грн (-0,05).

Курс валют в банках

Сайт Kurs опубликовал курс валют на наличном рынке. 19 января продолжился тренд предыдущих дней ценового понижения. Американская валюта в среднем стоит 38,23 грн (-0,17). Покупают доллар по 37,77 гривны (-0,10), продают — по 38,37 гривны (-0,17). Евро в покупке стоит 41,18 гривны (-0,07), в продаже — 42,03 гривны (-0,20).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, 19 января в обменниках доллар и евро тоже значительно потеряли в стоимости. Доллар стоит в покупке 38,15 грн (-0,18), в продаже — 38,30 грн (-0,15). Евро покупают по 41,60 грн (-0,16), продают по 41,85 грн (-0,15).

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Напомним, Национальный банк менее активно выходил с валютными интервенциями на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны на прошлой неделе. Объемы продаж уменьшились на 116 млн долларов.

Также мы писали, что в Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.