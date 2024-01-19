Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Доллар резко обвалился — где и сколько сейчас стоит валюта arrow

Доллар резко обвалился — где и сколько сейчас стоит валюта

19 января 2024 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валюта на 19 января - на украинском рынке резко подешевели доллар и евро
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на пятницу, 19 января, на более низком уровне против предыдущего банковского дня. Финучреждения и обменники также резко снизили курс доллара и евро.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Нацбанка.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Как отмечается на портале НБУ, на 19 января утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:

  • доллар — 37,70 грн (-0,19);
  • евро — 41,01 грн (-0,20);
  • злотый —9,32 грн (-0,05).

Курс валют в банках

Сайт Kurs опубликовал курс валют на наличном рынке. 19 января продолжился тренд предыдущих дней ценового понижения. Американская валюта в среднем стоит 38,23 грн (-0,17). Покупают доллар по 37,77 гривны (-0,10), продают — по 38,37 гривны (-0,17). Евро в покупке стоит 41,18 гривны (-0,07), в продаже — 42,03 гривны (-0,20).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют на 19 января
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, 19 января в обменниках доллар и евро тоже значительно потеряли в стоимости. Доллар стоит в покупке 38,15 грн (-0,18), в продаже — 38,30 грн (-0,15). Евро покупают по 41,60 грн (-0,16), продают по 41,85 грн (-0,15).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, Национальный банк менее активно выходил с валютными интервенциями на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны на прошлой неделе. Объемы продаж уменьшились на 116 млн долларов.

Также мы писали, что в Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.

НБУ
курс доллара
банки
доллар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме