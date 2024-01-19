Курс валюта на 19 января - на украинском рынке резко подешевели доллар и евро

Доллар резко обвалился — где и сколько сейчас стоит валюта
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на пятницу, 19 января, на более низком уровне против предыдущего банковского дня. Финучреждения и обменники также резко снизили курс доллара и евро.
Соответствующие данные обнародованы на сайте Нацбанка.
Курс доллара, евро и злотого
Как отмечается на портале НБУ, на 19 января утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:
- доллар — 37,70 грн (-0,19);
- евро — 41,01 грн (-0,20);
- злотый —9,32 грн (-0,05).
Курс валют в банках
Сайт Kurs опубликовал курс валют на наличном рынке. 19 января продолжился тренд предыдущих дней ценового понижения. Американская валюта в среднем стоит 38,23 грн (-0,17). Покупают доллар по 37,77 гривны (-0,10), продают — по 38,37 гривны (-0,17). Евро в покупке стоит 41,18 гривны (-0,07), в продаже — 42,03 гривны (-0,20).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
По данным портала Minfin, 19 января в обменниках доллар и евро тоже значительно потеряли в стоимости. Доллар стоит в покупке 38,15 грн (-0,18), в продаже — 38,30 грн (-0,15). Евро покупают по 41,60 грн (-0,16), продают по 41,85 грн (-0,15).
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Напомним, Национальный банк менее активно выходил с валютными интервенциями на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны на прошлой неделе. Объемы продаж уменьшились на 116 млн долларов.
Также мы писали, что в Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.
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