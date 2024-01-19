Курс валюта на 19 січня — на українському ринку різко подешевшали долар та євро

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 19 січня, на значно нижчому рівні проти попереднього банківського дня. Фінустанови та обмінники також різко знизили курс долара та євро.

Відповідні дані оприлюднено на сайті Нацбанку.

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Курс долара, євро та злотого

Як зазначається на порталі НБУ, на 19 січня затверджено наступні офіційні курси іноземних валют:

долар — 37,70 грн (-0,19);

євро — 41,01 грн (-0,20);

злотий — 9,32 грн (-0,05).

Курс валют у банках

Сайт Kurs опублікував курс валют на готівковому ринку. 19 січня продовжився тренд попередніх днів цінового зниження. Американська валюта у середньому коштує 38,23 грн (-0,17). Купують долар по 37,77 гривні (-0,10), продають — за 38,37 гривні (-0,17). Євро у купівлі коштує 41,18 гривні (-0,07), у продажу — 42,03 гривні (-0,20).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, 19 січня в обмінниках долар та євро теж значно втратили у вартості. Долар коштує у купівлі 38,15 грн (-0,18), у продажу — 38,30 грн (-0,15). Євро купують за 41,60 грн (-0,16), продають за 41,85 грн (-0,15).

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Нагадаємо, Національний банк менш активно виходив з валютними інтервенціями на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні протягом минулого тижня. Обсяги продажів зменшились на 116 млн доларів.

Також ми писали, що в Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі.