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В обмінниках можуть переписати курс долара — експерт пояснив, до чого готуватися

16 січня 2024 02:16
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
В обмінниках можуть переписати курс долара — експерт пояснив, до чого готуватися
Курс валют в обмінниках. Фото: foursquare.com
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В українських обмінниках до кінця робочого тижня можуть відбутися суттєві зміни із курсом долара. Зокрема, він може опуститися до до 37,6 грн в купівлі та зрости до 39,2 грн у продажу.

Про ймовірні зміни розповів фінансовий аналітик Олексій Козирев, передає Oboz.

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За прогнозом аналітика, схожі ситуації можуть відбутися і в банках.

"Очікується, що в них курс перебуватиме в межах широкого коридору купівлі та продажу від 37,5 до 39,5 грн. Увечері ж 15 січня він складає середні", — прогнозує він.

  • 38,2 грн у покупці;
  • 38,85 грн у продажу.

Водночас останніми тижнями на ринку склалася доволі складна ситуація, яка варіювалася між швидким зростанням та просіданням.

"З огляду на це, власники обмінників продовжать хеджувати свої курсові ризики за рахунок широкого рівня спреду між купівлею/продажем валюти та частою зміною цінників, залежно від поведінки українського міжбанку та пари євро/долар на зовнішніх майданчиках", — пояснив аналітик.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) менш активно виходив з валютними інтервенціями на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні протягом минулого тижня. Обсяги продажів зменшились на 116 млн доларів.

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курс долара
продаж
обмінники

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