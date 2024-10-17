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Доллар продолжает расти, а евро и злотый дешеветь — какой курс валют сегодня

17 октября 2024 06:50
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Курс доллара, евро и злотого сегодня 17 октября
Мужчина проходит возле пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Курс валют сегодня, 17 октября, по данным НБУ изменился незначительно. В частности, речь идет о долларе, евро и злотом. В этот день американская валюта подорожала, остальные две — стали дешевле.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Официальный курс валют

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

  • доллар — 41,22 грн (+0,01);
  • евро — 44,91 грн (-0,01);
  • злотый — 10,44 грн (-0,02).
Доллар продолжает расти, а евро и злотый дешеветь — какой курс валют сегодня - фото 1
Курсы валют от Нацбанка. Фото: скриншот с сайта НБУ

Курс валют на "черном" рынке

Курс доллара в отношении гривны на "черном" рынке составил 41,47 – 41,47 грн.

В это же время "черный" курс евро составлял 45,35 – 45,39 грн.

Курс злотого против гривны на "черном рынке" составил 10,52 – 10,57 грн.

Курс валют в банках

В банках Украины сегодня курс валют следующий. ПриватБанк покупает доллар за 40,85 грн (0,00), продает за 41,45 грн (0,00). В свою очередь доллар при покупке в Райффайзен Банке стоит 40,95 грн (-0,05), а при продаже — 41,39 грн (-0,02). Ощадбанк покупает доллар за 41,00 грн (0,00), продает — за 41,70 грн (+0,15). В то же время Укрсиббанк покупает американскую валюту за 40,95 грн (0,00) грн, а продает за 41,50 грн (0,00). В Universal Bank доллар при покупке стоит 40,45 грн (0,00), в продаже — 41,45 грн (0,00).

Теперь перейдем к евровалюте. Сегодня ПриватБанк покупает евро за 44,90 грн (0,00), продает за 45,90 грн (0,00). Евро при покупке в Райффайзен Банке стоит 44,80 грн (-0,30), а при продаже — 46,65 грн (-0,08). Ощадбанк сегодня покупает евро за 45,10 грн (-0,15), продает — за 46,05 грн (-0,15). Укрсиббанк покупает евровалюту за 45,00 грн (-0,10), а продает — 45,90 грн (-0,10). В Universal Bank евро при покупке стоит 44,15 грн (-0,15), а в продаже — 45,65 грн (-0,15).

Доллар продолжает расти, а евро и злотый дешеветь — какой курс валют сегодня - фото 2

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Прогноз курса доллара

Напомним, в департаменте казначейства "Глобус банка" рассказали, что в октябре 2024 года на валютном рынке ожидается сохранение динамики изменений в сторону повышения. В дальнейшем возможны также колебания, которые несколько укрепят гривну.

Согласно прогнозу, до 20 октября ожидаются следующие коридоры курсовых изменений: на межбанке — 41,1 – 41,7 грн/долл, на наличном 41,2 – 41,9 грн/долл.

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