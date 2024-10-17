Курс долара, євро та злотого сьогодні 17 жовтня

Чоловік проходить біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют сьогодні, 17 жовтня, за даними НБУ змінився незначно. Зокрема, мова йде про долар, євро та злотий. Таким чином, цього дня американська валюта подорожчала, інші дві стали дешевшими.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Офіційний курс валют

Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,22 грн (+0,01);

євро — 44,91 грн (-0,01);

злотий — 10,44 грн (-0,02).

Курс валют від Нацбанку. Фото: скриншот з сайту НБУ

Курс валют на "чорному" ринку

Курс долара проти гривні на "чорному" ринку становив 41,47 – 41,47 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 45,35 – 45,39 грн.

Курс злотого проти гривні на "чорному ринку" становив 10,52 – 10,57 грн.

Курс валют в банках

В банках України сьогодні курс валют наступний. ПриватБанк купує долар за 40,85 грн (0,00), продає за 41,45 грн (0,00). Своєю чергою долар під час покупки в Райффайзен Банку коштує 40,95 грн (-0,05), а під час продажу — 41,39 грн (-0,02). Ощадбанк купує долар за 41,00 грн (0,00), продає — за 41,70 грн (+0,15). Водночас, Укрсиббанк купує американську валюту за 40,95 грн (0,00) грн, а продає за — 41,50 грн (0,00). В Universal Bank долар при купівлі коштує 40,45 грн (0,00), у продажу — 41,45 грн (0,00).

Тепер перейдемо до євровалюти. Сьогодні ПриватБанк купує євро за 44,90 грн (0,00), продає за 45,90 грн (0,00). Євро під час покупки в Райффайзен Банку коштує 44,80 грн (-0,30), а під час продажу — 46,65 грн (-0,08). Ощадбанк сьогодні купує євро за 45,10 грн (-0,15), продає — за 46,05 грн (-0,15). Укрсиббанк купує євровалюту за 45,00 грн (-0,10), а продає за — 45,90 грн (-0,10). В Universal Bank євро при купівлі коштує 44,15 грн (-0,15), а у продажу — 45,65 грн (-0,15).

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Прогноз курсу долара

Нагадаємо, у департаменті казначейства "Глобус банку" розповіли, що у жовтні 2024 року на валютному ринку очікується збереження динаміки змін у бік підвищення. Надалі можливі також коливання, що дещо зміцнять гривню.

За прогнозом, до 20 жовтня очікуються таку коридори курсових змін: на міжбанку - 41,1-41,7 грн/дол, на готівковому 41,2-41,9 грн/дол..