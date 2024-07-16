Курс валют на 17 июля — в банках снова взлетели цены

Доллар обновил рекорд — что происходит на валютном рынке
Курс доллара на валютном рынке активно растет. Национальный банк Украины (НБУ) обновил рекорд официального курса на 17 июля 2024 года.
Об этом сообщают пресс-центр Нацбанка и мониторинговые порталы.
Курс доллара, евро и злотого
Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:
- доллар — 41,25 грн (+0,24);
- евро — 44,97 грн (+0,25);
- злотый — 10,54 грн (+0,03).
Курс валют в банках
По данным сайта Kurs, на украинском наличном рынке стоимость американской валюты растет. Стоит в среднем в покупке 41,00 грн (+0,18), в продаже — 41,54 грн (+0,22). Евро в покупке стоит — 44,64 грн (+0,27), в продаже — 45,37 грн (+0,31).
ПриватБанк доллар покупает за 40,90 грн (+0,17), продает — за 41,50 грн (+0,17). В Райффайзен Банке покупают за 40,90 грн (+0,15), продают — за 41,30 грн (+0,06). В Ощадбанке стоит при покупке 41,00 грн (+0,10), при продаже — 41,55 грн (+0,10).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
Как информирует портал Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 41,50 грн (+0,25), в продаже — 41,65 грн (+0,20). Евро стоит в покупке 45,20 грн (+0,20), в продаже — 45,40 грн (+0,15).
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Напомним, как рассказал Новини.LIVE финансовый аналитик Андрей Шевчишин, очевидно, что нынешняя девальвация плановая. У нас есть договоренность с МВФ о валютной либерализации и каждый ее этап будет оказывать давление.
Также мы писали, что в 2024 году из-за подозрительных денежных переводов некоторым украинцам могут грозить блокирование банковских счетов и огромные штрафы. Для того чтобы не потерять "кровные", важно знать определенные правила.
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