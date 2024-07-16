Курс валют на 17 липня — у банках знову злетіли ціни

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на валютному ринку активно зростає. Національний банк України (НБУ) оновив рекорд офіційного курсу на 17 липня 2024 року.

Про це повідомляють пресцентр Нацбанку та моніторингові портали.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,25 грн (+0,24);

євро — 44,97 грн (+0,25);

злотий — 10,54 грн (+0,03).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на українському готівковому ринку вартість американської валюти зростає. Коштує у середньому у купівлі 41,00 грн (+0,18), у продажу — 41,54 грн (+0,22). Євро в купівлі коштує — 44,64 грн (+0,27), у продажу — 45,37 грн (+0,31).

ПриватБанк долар купує за 40,90 грн (+0,17), продає — 41,50 грн (+0,17). У Райффайзен Банку купують за 40,90 грн (+0,15), продають — за 41,30 грн (+0,06). В Ощадбанку коштує під час купівлі 41,00 грн (+0,10), під час продажу — 41,55 грн (+0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як інформує портал Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,50 грн (+0,25), у продажу — 41,65 грн (+0,20). Євро коштує у купівлі 45,20 грн (+0,20), у продажу — 45,40 грн (+0,15).

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Нагадаємо, як розповів Новини.LIVE фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, очевидно, що нинішня девальвація планова. У нас є домовленість з МВФ щодо валютної лібералізації і кожен її етап буде чинити тиск.

Також ми писали, що у 2024 році через підозрілі грошові перекази деяким українцям можуть загрожувати блокування банківських рахунків та величезні штрафи. Для того, щоб не втратити "кревні", важливо знати певні правила.