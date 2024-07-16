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Долар оновив рекорд — що відбувається на валютному ринку

16 липня 2024 23:05
Ксенія Симонова - Редактор
Курс валют на 17 липня — у банках знову злетіли ціни
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Курс долара на валютному ринку активно зростає. Національний банк України (НБУ) оновив рекорд офіційного курсу на 17 липня 2024 року.

Про це повідомляють пресцентр Нацбанку та моніторингові портали.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 41,25 грн (+0,24);
  • євро — 44,97 грн (+0,25);
  • злотий — 10,54 грн (+0,03).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на українському готівковому ринку вартість американської валюти зростає. Коштує у середньому у купівлі 41,00 грн (+0,18), у продажу — 41,54 грн (+0,22). Євро в купівлі коштує — 44,64 грн (+0,27), у продажу — 45,37 грн (+0,31).

ПриватБанк долар купує за 40,90 грн (+0,17), продає — 41,50 грн (+0,17). У Райффайзен Банку купують за 40,90 грн (+0,15), продають — за 41,30 грн (+0,06). В Ощадбанку коштує під час купівлі 41,00 грн (+0,10), під час продажу — 41,55 грн (+0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як інформує портал Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,50 грн (+0,25), у продажу — 41,65 грн (+0,20). Євро коштує у купівлі 45,20 грн (+0,20), у продажу — 45,40 грн (+0,15).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, як розповів Новини.LIVE фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, очевидно, що нинішня девальвація планова. У нас є домовленість з МВФ щодо валютної лібералізації і кожен її етап буде чинити тиск.

Також ми писали, що у 2024 році через підозрілі грошові перекази деяким українцям можуть загрожувати блокування банківських рахунків та величезні штрафи. Для того, щоб не втратити "кревні", важливо знати певні правила.

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