Курс валют с 1 августа — экономист прогнозирует повышение доллара до 42 грн.

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине курс доллара на наличном рынке с 29 июля по 4 августа может достигнуть около 42 гривен. При этом официальный курс, вероятно, останется на уровне около 41 гривны, поскольку НБУ не позволит ему превысить этот предел.

Такой прогноз дал начальник казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой в комментарии "Телеграфу".

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Каким будет курс валют на следующей неделе

По словам эксперта, на валютном рынке в ближайшее время не ожидается существенных изменений, и ситуация будет похожа на наблюдавшуюся на предпоследней неделе месяца.

Да, прекратится постепенный рост валютных курсов, и доллар, вероятно, будет торговаться в пределах 40,8-41 гривны. В результате гривна может потерять до 1-1,3% своей стоимости по сравнению с курсом на начало месяца, когда она составляла 40,5 гривен. Ожидается, что по итогам недели курс будет варьироваться в пределах 40,7-41,7 гривны за доллар.

При этом НБУ продолжит контролировать валютный рынок, что поможет избежать паники.

Лесной прогнозирует, что в период с 29 июля по 4 августа наличный курс доллара может колебаться в пределах от 40,7 до 42 гривен. Тем, кто планирует покупать или продавать валюту, следует подготовиться к возможным разницам в обменниках, которые могут достигать 1 гривны, а ежедневные колебания курса могут достигать 50 копеек.

"В августе валютный рынок отразит все накопившееся давление инфляции: цены уже выросли почти на все, а в августе будут сформированы "ценники жизни осенью". Поэтому можно предположить, что именно в августе должны сложиться новые валютные коридоры, которые будут держаться" до конца года — 41-42 грн/долл. и 44-47 грн/евро", — подчеркнул банкир.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине летом 2024 девальвация гривны на валютном рынке несколько ускорилась на фоне ряда негативных факторов. Эксперты рассказали, стоит ли спешить покупать валюту из-за обесценивания национальной валюты.

Также мы сообщали, что аналитики считают, что бюджету нужна девальвация, чтобы хоть как-то перекрыть "дыру". До конца года курс гривны может опуститься еще больше.