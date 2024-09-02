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Какой курс доллара и евро ждать сегодня — эксперты дали валютный прогноз

2 сентября 2024 09:05
Галина Шподарева - редактор
Какими 2 сентября будут курсы валют в Украине в банках и обменных пунктах — что прогнозируют эксперты
Прохожие у пункта обмена валют. Фото: Новости.
Галина Шподарева - редактор

С какого курса валют начнется первая осенняя неделя в Украине. По данным НБУ, по состоянию на утро 2 сентября 2024 года доллар, евро и польский злотый дешевеют.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс доллара в Украине сегодня

Официальный курс доллара, установленный НБУ, сегодня составляет 41,05 грн (-0,13).

Курс доллара в банках тоже стал ниже. Валюта стоит в среднем по покупке 40,92 грн (-0,08), а при продаже 41,39 грн (-0,07).

Курс доллара в обменниках при покупке составляет 41,30 грн (0,00), в продаже — 41,37 грн (0,00).

Какой курс доллара и евро ждать сегодня — эксперты дали валютный прогноз - фото 1

Курс евро в Украине на сегодня

Национальный банк Украины утвердил евро на уровне — 45,50 грн (-0,2).

Курс евровалюты в банках также упал и составил при покупке 45,30 грн (-0,2), а в продаже — 45,98 (-0,17).

В обменниках курс евро следующий: при покупке 45,65 грн (0,00), при продаже — 45,83 грн (0,00).

Какой курс доллара и евро ждать сегодня — эксперты дали валютный прогноз - фото 2

Курс злотого в Украине на сегодня

По данным НБУ, курс злотого в пятницу составляет — 10,63 грн (-0,02).

На портале Kurs указано, что средняя цена злотого при покупке составляет 10,26 грн (-0,01), а при продаже — 10,78 грн (-0,01).

Злотый в обменниках по данным Минфина покупают за 10,20 грн. (0,00), продают за 11,05 грн. (0,00).

Какой курс доллара и евро ждать сегодня — эксперты дали валютный прогноз - фото 3

Другие валюты

По данным портала Kurs, чешская крона (CZK) тоже по состоянию на сегодняшний день дешевеет. В покупке стоимость составляет 1,77 грн (-0,003), в продаже — 1,873 грн (-0,003).

Британский фунт стерлингов (GBP) тоже не дорожает. Его покупают по 52,97 грн (-0,08), а продают по 54,62 грн (-0,08).

Канадский доллар (CAD) также дешевеет. Средняя цена в банках при покупке составляет 29,66 грн (-0,02), при продаже — 30,68 грн (-0,02).

Прогноз по рынку валют

Таким образом, вслед за межбанком несколько снизился и наличный рынок. Этот позитивный тренд для гривны имеет шанс сохраниться и на этой неделе.

По прогнозу Minfin, основными мотиваторами для валютного рынка Украины на текущей неделе будут текущие хозяйственные расчеты бизнеса после начала нового отчетного периода, в том числе расчеты с персоналом по итогам августа.

"Как всегда в такой ситуации, компаниям понадобится гривна, что, с одной стороны, будет активизировать экспортеров (преимущественно аграриев) по продаже валютной выручки на межбанке, а с другой, несколько снизит возможности импортеров по покупке валюты. Это обычно работает на ситуативное укрепление позиций гривны, но в этот раз явно вмешается фактор войны", — считают эксперты.

После последних обстрелов Россией энергетической и критической инфраструктуры многих областей Украины правительству придется снова закупать импортное оборудование для возобновления энергогенерации, а также электроэнергию за границей. Это увеличит спрос на валюту для оплаты таких контрактов на межбанке и может нивелировать весь позитив для гривны.

Поэтому рассчитывать на значительное проседание на торгах валютных котировок по отношению к доллару не стоит. Нацбанк останется главным продавцом американской валюты на межбанке и своими ценниками, объемами интервенций и частотой их проведения будет практически формировать курсовой тренд по безналичному доллару всю эту неделю.

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10:03 Зеленский узаконил новые акцизы на топливо — как изменились ставки

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09:46 В Сумах из-за ракетной атаки пострадали дети — спасатели показали ликвидацию последствий

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