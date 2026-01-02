Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Доходы рекордно низкие — какой город Польши признали самым бедным

Доходы рекордно низкие — какой город Польши признали самым бедным

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 17:35
Самый бедный город Польши — где доходы не дотягивают до минималки
Злотые на столе. Фото: Pexels

Известный в Польше журнал "Wspólnota", который специализируется на экономических и социальных исследованиях, составил рейтинг состоятельности местного самоуправления. Аналитики подсчитали доходы муниципального бюджета на душу населения и выяснили таким образом, какой город в стране самый бедный.

Об этом сообщило издание In Poland.

Реклама
Читайте также:

Какой город Польши признали самым бедным

Рейтинг "Wspólnota" показал, что самым бедным городом в соседней к Украине стране является Грифув Силезский — Нижнесилезское воеводство, Львувецкий уезд. При исследовании аналитики использовали данные за 2024 год. По их подсчетам, индекс состоятельности в Грифуве Силезском на тот период составлял лишь 4 213,61 злотых на человека.

Этот показатель не дотягивает даже до минимальной зарплаты в Польше, которая в 2024-м году составляла 4 300 злотых брутто.

Вторую строчку рейтинга занял город Толкмицко — Варминско-Мазурское воеводство, где индекс благосостояния составил 4 797,39 злотых на душу населения.

Специалисты объяснили, что на самом деле в Грифуве Силезском хватает состоятельных людей, а низкий индекс благосостояния не является показателем того, что все жители города получают мизерную зарплату.

Составленный аналитиками рейтинг мало отражает доходы отдельных жителей, ведь основывается на доходах местного самоуправления.

В разрезе муниципалитетов Польши, как свидетельствуют данные Министерства финансов за аналогичный период, самым бедным является Дедня — Подкарпатское воеводство.

В каких городах Польши самые высокие зарплаты

В 2025 году Краков опередил Варшаву по уровню доходов населения. Общий рейтинг польских городов по размеру заработных плат выглядит следующим образом:

  • Краков — 11 160,39 злотых;
  • Варшава — 10 606,89 злотых;
  • Гданьск — 10 370,97 злотых;
  • Катовице — 9 782,69 злотых;
  • Познань — 9 589,37 злотых;
  • Вроцлав — 9 478,54 злотых;
  • Жешув — 9 273,66 злотых;
  • Щецин — 9 182,33 злотых;
  • Торунь — 8 514,54 злотых;
  • Ополе — 8 507,44 злотых;
  • Лодзь — 8 486,86 злотых;
  • Зеленая Гура — 8 381,12 злотых;
  • Быдгощ — 8 300,44 злотых;
  • Люблин — 8 233,14 злотых;
  • Ольштын — 7 877,05 злотых;
  • Кельце — 7 731,93 злотых;
  • Белосток — 7 584,90 злотых;
  • Гожув Велькопольский — 7 510 злотых.

В целом зарплаты в Польше выросли на 6,6%, больше всего в области информации и коммуникации, а также культурной, развлекательной и рекреационной деятельности.

Ранее мы рассказывали, к каким изменениям стоит готовиться украинцам, которые находятся в Польше.

Также узнавайте, какие денежные переводы в Польше могут вызвать подозрения у банков и привести к налоговой проверке.

Польша зарплаты минимальная зарплата доходы средняя зарплата
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации