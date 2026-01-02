Самый бедный город Польши — где доходы не дотягивают до минималки

Злотые на столе. Фото: Pexels

Известный в Польше журнал "Wspólnota", который специализируется на экономических и социальных исследованиях, составил рейтинг состоятельности местного самоуправления. Аналитики подсчитали доходы муниципального бюджета на душу населения и выяснили таким образом, какой город в стране самый бедный.

Какой город Польши признали самым бедным

Рейтинг "Wspólnota" показал, что самым бедным городом в соседней к Украине стране является Грифув Силезский — Нижнесилезское воеводство, Львувецкий уезд. При исследовании аналитики использовали данные за 2024 год. По их подсчетам, индекс состоятельности в Грифуве Силезском на тот период составлял лишь 4 213,61 злотых на человека.

Этот показатель не дотягивает даже до минимальной зарплаты в Польше, которая в 2024-м году составляла 4 300 злотых брутто.

Вторую строчку рейтинга занял город Толкмицко — Варминско-Мазурское воеводство, где индекс благосостояния составил 4 797,39 злотых на душу населения.

Специалисты объяснили, что на самом деле в Грифуве Силезском хватает состоятельных людей, а низкий индекс благосостояния не является показателем того, что все жители города получают мизерную зарплату.

Составленный аналитиками рейтинг мало отражает доходы отдельных жителей, ведь основывается на доходах местного самоуправления.

В разрезе муниципалитетов Польши, как свидетельствуют данные Министерства финансов за аналогичный период, самым бедным является Дедня — Подкарпатское воеводство.

В каких городах Польши самые высокие зарплаты

В 2025 году Краков опередил Варшаву по уровню доходов населения. Общий рейтинг польских городов по размеру заработных плат выглядит следующим образом:

Краков — 11 160,39 злотых;

Варшава — 10 606,89 злотых;

Гданьск — 10 370,97 злотых;

Катовице — 9 782,69 злотых;

Познань — 9 589,37 злотых;

Вроцлав — 9 478,54 злотых;

Жешув — 9 273,66 злотых;

Щецин — 9 182,33 злотых;

Торунь — 8 514,54 злотых;

Ополе — 8 507,44 злотых;

Лодзь — 8 486,86 злотых;

Зеленая Гура — 8 381,12 злотых;

Быдгощ — 8 300,44 злотых;

Люблин — 8 233,14 злотых;

Ольштын — 7 877,05 злотых;

Кельце — 7 731,93 злотых;

Белосток — 7 584,90 злотых;

Гожув Велькопольский — 7 510 злотых.

В целом зарплаты в Польше выросли на 6,6%, больше всего в области информации и коммуникации, а также культурной, развлекательной и рекреационной деятельности.

