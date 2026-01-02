Найбідніше місто Польщі — де доходи не дотягують до мінімалки

Злоті на столі. Фото: Pexels

Відомий у Польщі журнал "Wspólnota", який спеціалізується на економічних та соціальних дослідженнях, склав рейтинг заможності місцевого самоврядування. Аналітики підрахували доходи муніципального бюджету на душу населення та з'ясували таким чином, яке місто в країні найбідніше.

Про це повідомило видання In Poland.

Яке місто Польщі визнали найбіднішим

Рейтинг "Wspólnota" показав, що найбіднішим містом у сусідній до України країні є Грифув Сілезький — Нижньосілезьке воєводство, Львувецький повіт. При дослідженні аналітики використовували дані за 2024 рік. За їхніми підрахунками, індекс заможності у Грифуві Сілезькому на той період становив лише 4 213,61 злотих на людину.

Цей показник не дотягує навіть до мінімальної зарплати у Польщі, яка у 2024-му році становила 4 300 злотих брутто.

Другу сходинку рейтингу посіло місто Толкміцко — Вармінсько-Мазурське воєводство, де індекс заможності становив 4 797,39 злотих на душу населення.

Фахівці пояснили, що насправді у Грифуві Сілезькому не бракує заможних людей, а низький індекс заможності не є показником того, що усі жителі міста отримують мізерну зарплату.

Складений аналітиками рейтинг мало відображає доходи окремих жителів, адже ґрунтується на доходах місцевого самоврядування.

В розрізі муніципалітетів Польщі, як свідчать дані Міністерства фінансів за аналогічний період, найбіднішим є Дідня — Підкарпатське воєводство.

У яких містах Польщі найвищі зарплати

У 2025 році Краків випередив Варшаву за рівнем доходів населення. Загальний рейтинг польських міст за розміром заробітних плат має такий вигляд:

Краків — 11 160,39 злотих;

Варшава — 10 606,89 злотих;

Гданськ — 10 370,97 злотих;

Катовіце — 9 782,69 злотих;

Познань — 9 589,37 злотих;

Вроцлав — 9 478,54 злотих;

Жешув — 9 273,66 злотих;

Щецин — 9 182,33 злотих;

Торунь — 8 514,54 злотих;

Ополе — 8 507,44 злотих;

Лодзь — 8 486,86 злотих;

Зелена Гура — 8 381,12 злотих;

Бидгощ — 8 300,44 злотих;

Люблін — 8 233,14 злотих;

Ольштин — 7 877,05 злотих;

Кельце — 7 731,93 злотих;

Білосток — 7 584,90 злотих;

Гожув Велькопольський — 7 510 злотих.

Загалом зарплати у Польщі зросли на 6,6%, найбільше у галузях інформації та комунікації, а також культурної, розважальної та рекреаційної діяльності.

