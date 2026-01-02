Відео
Україна
Головна Фінанси Доходи рекордно низькі — яке місто Польщі визнали найбіднішим

Доходи рекордно низькі — яке місто Польщі визнали найбіднішим

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 17:35
Найбідніше місто Польщі — де доходи не дотягують до мінімалки
Злоті на столі. Фото: Pexels

Відомий у Польщі журнал "Wspólnota", який спеціалізується на економічних та соціальних дослідженнях, склав рейтинг заможності місцевого самоврядування. Аналітики підрахували доходи муніципального бюджету на душу населення та з'ясували таким чином, яке місто в країні найбідніше.

Про це повідомило видання In Poland.

Читайте також:

Яке місто Польщі визнали найбіднішим

Рейтинг "Wspólnota" показав, що найбіднішим містом у сусідній до України країні є Грифув Сілезький — Нижньосілезьке воєводство, Львувецький повіт. При дослідженні аналітики використовували дані за 2024 рік. За їхніми підрахунками, індекс заможності у Грифуві Сілезькому на той період становив лише 4 213,61 злотих на людину.

Цей показник не дотягує навіть до мінімальної зарплати у Польщі, яка у 2024-му році становила 4 300 злотих брутто. 

Другу сходинку рейтингу посіло місто Толкміцко — Вармінсько-Мазурське воєводство, де індекс заможності становив 4 797,39 злотих на душу населення.

Фахівці пояснили, що насправді у Грифуві Сілезькому не бракує заможних людей, а низький індекс заможності не є показником того, що усі жителі міста отримують мізерну зарплату. 

Складений аналітиками рейтинг мало відображає доходи окремих жителів, адже ґрунтується на доходах місцевого самоврядування.

В розрізі муніципалітетів Польщі, як свідчать дані Міністерства фінансів за аналогічний період, найбіднішим є Дідня — Підкарпатське воєводство. 

У яких містах Польщі найвищі зарплати

У 2025 році Краків випередив Варшаву за рівнем доходів населення. Загальний рейтинг польських міст за розміром заробітних плат має такий вигляд:

  • Краків — 11 160,39 злотих;
  • Варшава — 10 606,89 злотих;
  • Гданськ — 10 370,97 злотих;
  • Катовіце — 9 782,69 злотих;
  • Познань — 9 589,37 злотих;
  • Вроцлав — 9 478,54 злотих;
  • Жешув — 9 273,66 злотих;
  • Щецин — 9 182,33 злотих;
  • Торунь — 8 514,54 злотих;
  • Ополе — 8 507,44 злотих;
  • Лодзь — 8 486,86 злотих;
  • Зелена Гура — 8 381,12 злотих;
  • Бидгощ — 8 300,44 злотих;
  • Люблін — 8 233,14 злотих;
  • Ольштин — 7 877,05 злотих;
  • Кельце — 7 731,93 злотих;
  • Білосток — 7 584,90 злотих;
  • Гожув Велькопольський — 7 510 злотих.

Загалом зарплати у Польщі зросли на 6,6%, найбільше у галузях інформації та комунікації, а також культурної, розважальної та рекреаційної діяльності.

Раніше ми розповідали, до яких змін варто готуватися українцям, які перебувають у Польщі.

Також дізнавайтеся, які грошові перекази у Польщі можуть викликати підозри в банків та призвести до податкової перевірки.

Польща зарплати мінімальна зарплата доходи середня зарплата
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
