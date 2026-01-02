Найбідніше місто Польщі — де доходи не дотягують до мінімалки

Доходи рекордно низькі — яке місто Польщі визнали найбіднішим
Відомий у Польщі журнал "Wspólnota", який спеціалізується на економічних та соціальних дослідженнях, склав рейтинг заможності місцевого самоврядування. Аналітики підрахували доходи муніципального бюджету на душу населення та з'ясували таким чином, яке місто в країні найбідніше.
Про це повідомило видання In Poland.
Яке місто Польщі визнали найбіднішим
Рейтинг "Wspólnota" показав, що найбіднішим містом у сусідній до України країні є Грифув Сілезький — Нижньосілезьке воєводство, Львувецький повіт. При дослідженні аналітики використовували дані за 2024 рік. За їхніми підрахунками, індекс заможності у Грифуві Сілезькому на той період становив лише 4 213,61 злотих на людину.
Цей показник не дотягує навіть до мінімальної зарплати у Польщі, яка у 2024-му році становила 4 300 злотих брутто.
Другу сходинку рейтингу посіло місто Толкміцко — Вармінсько-Мазурське воєводство, де індекс заможності становив 4 797,39 злотих на душу населення.
Фахівці пояснили, що насправді у Грифуві Сілезькому не бракує заможних людей, а низький індекс заможності не є показником того, що усі жителі міста отримують мізерну зарплату.
Складений аналітиками рейтинг мало відображає доходи окремих жителів, адже ґрунтується на доходах місцевого самоврядування.
В розрізі муніципалітетів Польщі, як свідчать дані Міністерства фінансів за аналогічний період, найбіднішим є Дідня — Підкарпатське воєводство.
У яких містах Польщі найвищі зарплати
У 2025 році Краків випередив Варшаву за рівнем доходів населення. Загальний рейтинг польських міст за розміром заробітних плат має такий вигляд:
- Краків — 11 160,39 злотих;
- Варшава — 10 606,89 злотих;
- Гданськ — 10 370,97 злотих;
- Катовіце — 9 782,69 злотих;
- Познань — 9 589,37 злотих;
- Вроцлав — 9 478,54 злотих;
- Жешув — 9 273,66 злотих;
- Щецин — 9 182,33 злотих;
- Торунь — 8 514,54 злотих;
- Ополе — 8 507,44 злотих;
- Лодзь — 8 486,86 злотих;
- Зелена Гура — 8 381,12 злотих;
- Бидгощ — 8 300,44 злотих;
- Люблін — 8 233,14 злотих;
- Ольштин — 7 877,05 злотих;
- Кельце — 7 731,93 злотих;
- Білосток — 7 584,90 злотих;
- Гожув Велькопольський — 7 510 злотих.
Загалом зарплати у Польщі зросли на 6,6%, найбільше у галузях інформації та комунікації, а також культурної, розважальної та рекреаційної діяльності.
