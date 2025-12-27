Видео
Главная Финансы Денежные переводы в Польше — какие суммы заинтересуют налоговую

Денежные переводы в Польше — какие суммы заинтересуют налоговую

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 11:00
Переводы с карты на карту в Польше — из-за какой суммы налоговая начнет проверку
Банковская карта и польские злотые в кармане. Фото: Pixabay

Сотни тысяч украинцев находятся в Польше и ежемесячно отправляют деньги своим родным или друзьям, которые остались дома или выехали в другие страны. Однако следует учитывать, что некоторые переводы могут вызвать подозрения у банков и привести к налоговой проверке.

Об этом рассказало издание In Poland.

Читайте также:

Какие операции могут вызвать вопросы

В Польше банки обязаны сообщать налоговую обо всех подозрительных финансовых операциях своих клиентов. Вопросы могут вызвать:

  • переводы на подозрительно большие суммы;
  • частые переводы на малые суммы;
  • подозрительные назначения платежа;
  • поступление на счет одинаковых сумм от разных отправителей.

Согласно польскому Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, все данные о зарегистрированных случаях передаются в системы мониторинга таких транзакций.

Какие суммы считают подозрительно большими

Банковские учреждения обязаны информировать налоговые органы о финансовых операциях по карточным счетам, если сумма движения средств превышает 15 тысяч евро. В то же время внимание банка могут привлечь и значительно меньшие переводы — проверки нередко начинаются уже при операциях на сумму от 10 тысяч евро.

Важно понимать, что поводом для контроля могут стать не только крупные суммы. Подозрение вызывают и нетипичные для конкретного клиента финансовые действия.

Например, если человек, который ранее редко пользовался банкоматом или платежным терминалом, внезапно начинает регулярно вносить или снимать значительные суммы наличных, банк обязательно обратит на это внимание и начнет выяснять причины.

Любые операции, которые финансовое учреждение считает сомнительными, автоматически запускают внутренние механизмы контроля. В отдельных случаях это может привести даже к временной блокировке средств на счете — до момента завершения проверки и выяснения всех обстоятельств.

Ранее мы рассказывали, сколько лет надо прожить в Польше для получения гражданства.

Также узнавайте, в каких городах и воеводствах Польши самые высокие зарплаты.

Польша банки денежные переводы банковские карты проверки
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
