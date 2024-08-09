Зарплаты украинцев упали за время войны — как просели доходы в валюте

Валюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине за два года динамика заработных плат в гривне достаточно положительна, как показывает официальная статистика. Однако из-за роста курса доллара, украинцы существенно потеряли в доходах.

Об этом сообщает издание Focus.ua.

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Государственная служба статистики на днях обновила данные о заработной плате в разных сферах экономики. В частности, в опубликованных цифрах за первый квартал 2024 года зарплата выросла.

Средняя зарплата равнялась 18,9 тыс. грн, тогда как в аналогичный период 2023 года было 15,43 тыс. грн. В НБУ ожидают, что реальная зарплата превысит свой довоенный уровень в течение 2025 года и будет увеличиваться в дальнейшем.

Статистика динамики зарплат в гривне положительная, однако из-за того, что курс все это время рос, данные в долларовом эквиваленте оказались другие.

Если сравнить зарплату в долларах на основе курса НБУ на 31 марта 2022 года (29,2549 грн за доллар) и на 31 марта 2024 года (39,2214 грн за доллар), то в среднем в экономике зарплата в долларовом эквиваленте за два года упала фактически с 500 долларов до 482. При этом существенно просели зарплаты в культурной и образовательной отраслях — на 14-18%.

Динамика зарплат. Источник: focus.ua

Смена зарплат. Источник: focus.ua

Динамика зарплат. Источник: focus.ua

Дефицит на рынке труда и восстановление экономики

Также эксперты рынка труда считают, что цифры Министерства экономики не совсем близки к реальности по поводу дефицита работников именно из-за войны. По мнению HR-экспертов, в Украине не хватило бы человеческого капитала даже и без военного фактора из-за демографического кризиса 90-х.

Как считают в Нацбанке, по прогнозу, даже при нормализации условий функционирования экономики, возвращения мигрантов, адаптируемых к жизни за рубежом, рост экономики будет медленным. Диспропорции на рынке труда останутся неравномерными по регионам и отраслям и будут определяться изменениями структуры экономики.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Минобразования заявили, что из бюджета более 70% уходит на финансирование обороны. Поэтому в ближайшее время учителям не следует ожидать повышения зарплат.

Ранее мы писали, что в Украине парламент принял решение о повышении зарплат помощникам народных депутатов на 50%. За это проголосовали 264 народных депутата. До повышения помощники получали 88,4 тысячи гривен, а после — зарплата выросла до 132,6 тысячи гривен в месяц.