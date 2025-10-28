Выплаты в ВСУ — какие предусмотрены дополнительные вознаграждения для бойцов в ноябре

Военный на фронте. Фото: Генеральный штаб

Государство заботится о достойном размере денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил, которые стоят на защите страны от врага. Известно, на какие дополнительные выплаты смогут рассчитывать бойцы и предусмотрены ли изменения в ноябре 2025 года.

Об этом рассказывают со ссылкой на информацию Министерства обороны.

Дополнительные вознаграждения для бойцов в ноябре

Подход в начислении выплат в украинской армии в ноябре этого года не претерпит изменений. Денежное обеспечение в дальнейшем для каждого военнослужащего будет оставаться дифференцированным: кроме оклада и стабильных доплат, предусмотрены дополнительные единовременные вознаграждения, в зависимости от сложности задач и обязанностей, а также локации их выполнения.

Дополнительные 100 тыс. грн

Соответствующую сумму начислят военным за выполнение задач на передовой (медикам, саперам, водителям, связистам и т.д.) и их участие в боях.

Также 100 тыс. грн предусмотрены для раненых, травмированных или контуженных воинов, которые проходят лечение в стационаре (в Украине/за рубежом) или в связи с тяжелым ранением, и, согласно медицинскому заключению, находятся в отпуске.

Кроме того, начисляется выплата в 100 тыс. грн родным воинов: за месяц службы, когда погиб или умер от полученных травм; за время пребывания в плену (если речь идет не о добровольной сдаче); за время, когда боец считается пропавшим без вести.

Доплата в 70 тыс. грн

Такая выплата дополнительного вознаграждения является, сравнительно, новой. Ее начислят тем, кто находится на передовых позициях/оккупированных территориях с целью выполнения поставленных командиром боевых задач. Она выплачивается за каждые тридцать (в общем исчислении) дней. Целой суммой выплачивается тогда, когда набегает вышеуказанное количество дней.

Дополнительные 50 тыс. грн

Доплата в 50 тыс. грн будет начислена тем военным, кто входит в органы управления частями, воюющими непосредственно. Даже в случае расположения пункта управления вдали от линии фронта.

Вознаграждение в 30 тыс. грн

Соответствующую доплату получат тыловики, которые привлечены к управлению или выполнению спецзаданий, сил ПВО, а также те, что работают в военной логистике.

Выплата 20,1 тыс. грн

В основном такая выплата предоставляется раненым бойцам, которых на период лечения вывели вне штата до следующего прохождения комиссии.

Как происходит начисление выплат военным

Дополнительная выплата средств происходит на основе поданного рапорта командиром высшему военному руководству, которое издает соответствующие приказы.

Таким образом, начисление выплат зависит от командиров. Если они отразят в рапортах участие подчиненных военных в выполнении боевых действий или спецзаданий, то вознаграждения будут гарантированы.

Если в документации не окажется такой информации, то военному необходимо будет доказать, что действительно находился в окопе, разведке или выполнял другие военные приказы командира.

Ранее мы писали о том, какие предусмотрены соцгарантии для жен участников боевых действий. В ноябре они смогут воспользоваться некоторыми льготами.

Еще мы сообщали, кому из военных начислят дополнительную выплату в ноябре в размере 27 тыс. грн. На такую сумму могут претендовать те, кто подпишет контракт впервые.