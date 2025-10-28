Виплати в ЗСУ — які передбачені додаткові винагороди для бійців у листопаді

Військовий на фронті. Фото: Генеральний штаб

Держава дбає про гідний розмір грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил, які стоять на захисті країни від ворога. Відомо, на які додаткові виплати зможуть розраховувати бійці та чи передбачені зміни у листопаді 2025 року.

Про це розповідають Новини.LIVE із посилання на інформацію Міністерства оборони.

Реклама

Читайте також:

Додаткові винагороди для бійців у листопаді

Підхід у нарахуванні виплат в українській армії у листопаді цього року не зазнає змін. Грошове забезпечення надалі для кожного військовослужбовця залишатиметься диференційованим: окрім окладу та стабільних доплат, передбачені додаткові одноразові винагороди, залежно від складності завдань та обов’язків, а також локації їх виконання.

Додаткові 100 тис. грн

Відповідну суму нарахують військовим за виконання завдань на передовій (медикам, саперам, водіям, зв’язківцям, тощо) та їхню участь у боях.

Також 100 тис. грн передбачені для поранених, травмованих чи контужених воїнів, які проходять лікування в стаціонарі (в Україні/за кордоном) або у зв'язку з важким пораненням, і, відповідно до медичного висновку, перебувають у відпустці.

Окрім того, нараховується виплата у 100 тис. грн рідним воїнів: за місяць служби, коли загинув чи помер від отриманих травм; за час перебування у полоні (якщо йдеться не про добровільну здачу); за час, коли боєць вважається зниклим безвісти.

Доплата у 70 тис. грн

Така виплата додаткової винагороди є, порівняно, новою. Її нарахують тим, хто перебуває на передових позиціях/окупованих територіях з метою виконання поставлених командиром бойових завдань. Вона виплачується за кожні тридцять (в загальному обрахунку) днів. Цілою сумою виплачується тоді, коли набігає вищевказана кількість днів.

Додаткові 50 тис. грн

Доплата у 50 тис. грн буде нарахована тим військовим, хто входить в органи управління частинами, що воюють безпосередньо. Навіть у разі розташування пункту управління поодаль лінії фронту.

Винагорода у 30 тис. грн

Відповідну доплату отримають тиловики, які залучені до керування, або виконання спецзавдань, сил ППО, а також ті, що працюють у військовій логістиці.

Виплата 20,1 тис. грн

В основному така виплата надається пораненим бійцям, яких на період лікування вивели поза штат до наступного проходження комісії.

Як відбувається нарахування виплат військовим

Додаткова виплата коштів відбувається на основі поданого рапорту командиром вищому військовому керівництву, яке видає відповідні накази.

Таким чином, нарахування виплат залежить від командирів. Якщо вони відобразять у рапортах участь підлеглих військових у виконанні бойових дій чи спецзавдань, то винагороди будуть гарантовані.

Якщо в документації не виявиться такої інформації, то військовому необхідно буде довести, що дійсно перебував в окопі, розвідці чи виконував інші військові накази командира.

Раніше ми писали про те, які передбачені соцгарантії для дружин учасників бойових дій. У листопаді вони зможуть скористатися деякими пільгами.

Ще ми повідомляли, кому з військових нарахують додаткову виплату у листопаді у розмірі 27 тис. грн. На таку суму можуть претендувати ті, хто підпише контракт вперше.