Как пенсионерам получить дополнительные выплаты в Украине

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские пенсионеры могут повысить размер своих пенсионных выплат благодаря начислению дополнительных надбавок. В декабре отдельные категории получат дополнительную сумму, которая составит 944 грн.

Об этом говорится в законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

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Какую прибавку могут получить пенсионеры

Пенсионеры с ухудшенным состоянием здоровья имеют право на специальную надбавку в соответствии с действующим законодательством. Ее размер составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что равняется 944 гривнам.

Отметим, что с 1 января 2024 прожиточный минимум для этой категории составляет 2 361 гривну.

Для получения специальной надбавки к пенсии необходимо удовлетворять следующим требованиям:

Возраст — человек должен достичь 80 лет.

Состояние здоровья — пенсионер должен нуждаться в постороннем уходе из-за ухудшения состояния здоровья.

Социальный статус — гражданин должен проживать одиноко.

Тип пенсии — получать пенсию по возрасту.

Важно отметить, что такая надбавка предоставляется в результате личного обращения пенсионера в ПФУ.

Что еще нужно знать

Напомним, некоторые категории украинцев, не имеющих права на государственную пенсию, получают временную государственную помощь. Известно, кто может получать такие выплаты.

Мы также писали, что размер пенсии некоторых граждан может серьезно подняться в 2025 году. Выплаты будут повышены благодаря новым доплатам, утвержденным правительством. Размер надбавки составит 2361 грн в месяц.