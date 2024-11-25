Як пенсіонерам отримати додаткові виплати в Україні

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські пенсіонери можуть підвищити розмір своїх пенсійних виплат завдяки нарахуванню додаткових надбавок. У грудні окремі категорії отримають додаткову суму, яка становитиме 944 гривні.

Про це йдеться в законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

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Яку надбавку можуть отримати пенсіонери

Пенсіонери з погіршеним станом здоров’я мають право на спеціальну надбавку, відповідно до чинного законодавства. Її розмір становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що наразі дорівнює 944 гривням.

Зазначимо, що з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2 361 гривню.

Для отримання спеціальної надбавки до пенсії необхідно відповідати таким вимогам:

Вік — особа повинна досягти 80 років.

Стан здоров’я — пенсіонер має потребувати стороннього догляду через погіршення стану здоров’я.

Соціальний статус — громадянин повинен проживати самотньо.

Тип пенсії — отримувати пенсію за віком.

Важливо зазначити, що така надбавка надається внаслідок особистого звернення пенсіонера у ПФУ.

Що ще треба знати

Нагадаємо, деякі категорії українців, які не мають права на державну пенсію, отримують тимчасову державну допомогу. Відомо, хто може отримувати такі виплати.

Ми також писали, що розмір пенсії деяких громадян може серйозно зрости у 2025 році. Виплати будуть підвищені завдяки новим доплатам, які затвердив уряд. Розмір надбавки становитиме 2 361 грн на місяць.