Гендиректор BitGo Майк Белше заявил, что к концу текущего года биткоин подорожает до 125 тысяч долларов

Майк Белше. Фото: bitcoinmagazine.com

Уже к концу текущего года стоимость биткоина может возрасти вдвое. В таком случае стоимость криптовалюты будет составлять не менее 125 тысяч долларов, однако не исключен и ее рост до 135 тысяч долларов.

Об этом в четверг, 6 июня, в интервью Kitco NEWS заявил генеральный директор криптовалютного кастодиального сервиса BitGo Майк Белше.

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По словам Белше, оснований для масштабного роста курса первой криптовалюты сразу три. Одним из главных катализаторов является рекордный национальный долг США.

"У нас сложился макроэкономический фон, постоянно подтверждающий ценность и стабильность биткоина. То, что долг США не контролируется, перестали даже обсуждать. И в такой ситуации выиграют такие активы как золото. А биткоин — это золото нового поколения", — отметил гендиректор BitGo .

Преимуществом для золота стала и финансовая война между долларом США и другими валютами. Эксперт отметил, что все больше стран отказываются от расчетов между собой в долларах, поэтому "глобальной резервной валюты, которая выглядела бы суперсильной" сейчас нет. По его словам, несмотря на то, что позиции доллара США остаются сильными, в будущем доля расчетов в национальных валютах будет расти, а страны БРИКС (Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, ОАЭ, Китай, Египет, Эфиопия, Иран) станут лидерами по торговле без использования доллара США.

"Каждый раз, когда США говорят, что могут отобрать ваши доллары, если страна не будет поступать согласно интересам Америки, что они контролируют доллар, это плохо для доллара. Это то, что мы сделали с Россией, вы можете одобрять это или нет, но США показали, что могут наложить санкции на любую страну. И рост долга США связан с внешней политикой и ростом влияния БРИКС, переходом других стран на расчеты в национальных валютах. И именно поэтому такая валюта, как биткоин, будет процветать", — подчеркнул Майк Белше.

Напомним, инвесторы и постоянные владельцы BTC начали активно скупать эту криптовалюту. Это хорошо для криптоиндустрии, ведь увеличение покупок может привести к росту цены.

Также мы сообщали о том, что соучредитель и бывший директор криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс считает изменение глобального макроэномического фона благоприятным временем для покупки биткоина.