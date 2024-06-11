Гендиректор BitGo Майк Белше заявив, що до кінця поточного року біткоїн подорожчає до 125 тисяч доларів

Майк Белше. Фото: bitcoinmagazine.com

Вже до кінця поточного року вартість біткоїна може зрости вдвічі. У такому разі вартість криптовалюти становитиме щонайменше 125 тисяч доларів, однак не виключено й її зростання до 135 тисяч доларів.

Про це в четвер, 6 червня, в інтерв'ю Kitco NEWS заявив генеральний директор криптовалютного кастодіального сервісу BitGo Майк Белше.

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За словами Белше, підстав для масштабного зростання курсу першої криптовалюти одразу три. Одним із головних каталізаторів є рекордний національний борг США.

"У нас склалося макроекономічне тло, яке постійно підтверджує цінність і стабільність біткоїна. Те, що борг США не контролюється, перестали навіть обговорювати. І в такій ситуації виграють такі активи як золото. А біткоїн — це золото нового покоління", — зазначив гендиректор BitGo.

Перевагою для для золота стала й фінансова війна між доларом США та іншими валютами. Експерт зазначив, що дедалі більше країн відмовляються від розрахунків між собою в доларах, тому "глобальної резервної валюти, яка б виглядала суперсильною" зараз немає. За його словами, попри те, що позиції долара США залишаються сильними, у майбутньому частка розрахунків у національних валютах продовжуватиме зростати, а країни БРІКС (Бразилія, Індія, Росія, ПАР, ОАЕ, Китай, Єгипет, Ефіопія, Іран) стануть лідерами з торгівлі без використання долара США.

"Щоразу, коли США кажуть, що можуть відібрати ваші долари, якщо країна не надходитиме відповідно до інтересів Америки, що вони контролюють долар, це погано для долара. Це те, що ми зробили з Росією, ви можете схвалювати це, але США показали, що можуть накласти санкції на будь-яку країну. І зростання боргу США пов'язане із зовнішньою політикою та зростанням впливу БРІКС, переходом інших країн на розрахунки в національних валютах. І саме тому така валюта, як біткоїн, процвітатиме", — наголосив Майк Белше.

Нагадаємо, інвестори та постійні власники BTC почали активно скуповувати цю криптовалюту. Це добре для криптоіндустрії, адже збільшення покупок може призвести до зростання ціни.

Також ми повідомляли про те, що співзасновник та колишній директор криптовалютної біржі BitMEX Артур Хейс вважає зміну глобального макроеномічного фону сприятливим часом для купівлі біткоїна.