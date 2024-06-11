Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow До кінця року біткоїн коштуватиме 125 тисяч доларів — гендиректор BitGo пояснив, чому arrow

До кінця року біткоїн коштуватиме 125 тисяч доларів — гендиректор BitGo пояснив, чому

11 червня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Гендиректор BitGo Майк Белше заявив, що до кінця поточного року біткоїн подорожчає до 125 тисяч доларів
Майк Белше. Фото: bitcoinmagazine.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Вже до кінця поточного року вартість біткоїна може зрости вдвічі. У такому разі вартість криптовалюти становитиме щонайменше 125 тисяч доларів, однак не виключено й її зростання до 135 тисяч доларів.

Про це в четвер, 6 червня, в інтерв'ю Kitco NEWS заявив генеральний директор криптовалютного кастодіального сервісу BitGo Майк Белше.

Читайте також:

Прогноз щодо подорожчання BTC

За словами Белше, підстав для масштабного зростання курсу першої криптовалюти одразу три. Одним із головних каталізаторів є рекордний національний борг США.

"У нас склалося макроекономічне тло, яке постійно підтверджує цінність і стабільність біткоїна. Те, що борг США не контролюється, перестали навіть обговорювати. І в такій ситуації виграють такі активи як золото. А біткоїн — це золото нового покоління", — зазначив гендиректор BitGo.

Перевагою для для золота стала й фінансова війна між доларом США та іншими валютами. Експерт зазначив, що дедалі більше країн відмовляються від розрахунків між собою в доларах, тому "глобальної резервної валюти, яка б виглядала суперсильною" зараз немає. За його словами, попри те, що позиції долара США залишаються сильними, у майбутньому частка розрахунків у національних валютах продовжуватиме зростати, а країни БРІКС (Бразилія, Індія, Росія, ПАР, ОАЕ, Китай, Єгипет, Ефіопія, Іран) стануть лідерами з торгівлі без використання долара США.

 "Щоразу, коли США кажуть, що можуть відібрати ваші долари, якщо країна не надходитиме відповідно до інтересів Америки, що вони контролюють долар, це погано для долара. Це те, що ми зробили з Росією, ви можете схвалювати це, але США показали, що можуть накласти санкції на будь-яку країну. І зростання боргу США пов'язане із зовнішньою політикою та зростанням впливу БРІКС, переходом інших країн на розрахунки в національних валютах. І саме тому така валюта, як біткоїн, процвітатиме", — наголосив Майк Белше.

Нагадаємо, інвестори та постійні власники BTC почали активно скуповувати цю криптовалюту. Це добре для криптоіндустрії, адже збільшення покупок може призвести до зростання ціни.

Також ми повідомляли про те, що співзасновник та колишній директор криптовалютної біржі BitMEX Артур Хейс вважає зміну глобального макроеномічного фону сприятливим часом для купівлі біткоїна.

криптовалюта
прогнози
інвестиції
економіка
фінанси
біткоїн
курс валют

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня