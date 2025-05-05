Работа в Украине — за что могут отчислить до 70% зарплаты в 2025 году

До 70% от размера зарплаты — кому грозит удержание выплаты
Государственная служба по вопросам труда Украины назвала виды отчислений из заработной платы, которые может применять работодатель. Ограничение размера отчислений в некоторых случаях, предусмотренных законодательством, может достигать 70% зарплаты.
Об этом говорится в материалах Гоструда.
Виды отчислений из заработной платы работников
Согласно нормам украинского трудового законодательства, существует три вида отчислений:
- осуществляемые в пользу государства (взыскание налогов с доходов физлиц, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование, взыскание сбора на обязательное страхование на случай безработицы);
- удержание дохода в рамках выполнения обязательств перед третьими лицами (это могут быть алименты, выплаты по исполнительным производствам);
- отчисления из зарплаты работника для покрытия долга предприятия, где тот работает.
Полный перечень оснований для удержания выплат последнего вида прописан в ч. 2 ст. 127 КЗоТ.
Размеры отчислений из зарплаты в 2025 году
В Гоструда уточнили, каким может быть максимальный уровень отчислений из заработной платы работников в 2025 году.
Так, согласно ст. 128 Кодекса законов о труде (КЗоТ), работодатель может удерживать до 20% заработной платы, однако есть исключения.
В соответствии со статьей 70 закона "Об исполнительном производстве", работнику могут не выплачивать 50% заработной платы в случае:
- взыскания алиментов;
- возмещения вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, потерей кормильца;
- возмещения убытков, причиненных преступлением.
"Если речь идет об отчислениях из заработной платы по нескольким исполнительным документам, за работником в любом случае должно быть сохранено 50% заработка", — уточняют специалисты.
Размер отчисления из зарплаты может быть еще больше в случае отбывания наказания в виде исправительных работ и при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. В таком случае человек может недополучать 70% от дохода.
Ранее мы рассказывали, что в парламенте поддержали в первом чтении законопроект о защите граждан от задержек зарплаты. В случае прохождения документом второго чтения — в стране усилится ответственность для работодателей.
Также мы сообщали, что с какой периодичностью украинским гражданам должны выплачивать заработную плату. В частности, пауза между выплатами не может быть больше 16 календарных дней.
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