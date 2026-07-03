До 65 000 гривен на эвакуацию: украинцам предлагают новую денежную помощь

Люди на улице, деньги. Фото: Magnific, Новости.LIVE. Коллаж: Новости.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Украинцы, вынужденные эвакуироваться из зон боевых действий, могут получить до 65 000 гривен помощи. Однако эти средства предназначены не для переезда людей, а для перевозки скота, сельскохозяйственной техники и оборудования, без которых семья не сможет зарабатывать на жизнь.

Помощь оказывает Международный комитет Красного Креста совместно с органами власти и международными гуманитарными партнерами, сообщает Новини.LIVE.

Кто может получить помощь

Помощь готовы оказать украинцам из населенных пунктов, где объявлена обязательная или частичная эвакуация. Но отметим, что обратиться можно только в течение 45 дней после события, ставшего основанием для эвакуации.

Какую сумму выплатят

Максимальная сумма поддержки составляет 65 000 гривен на одно домохозяйство. Деньги можно использовать на перевозку крупного или мелкого рогатого скота, сельскохозяйственной техники, пчеловодческого оборудования, инструментов или другого имущества, необходимого для ведения собственного дела. Также средства разрешено тратить на содержание животных после переезда — например, на корм, ветеринарные услуги или обустройство нового места.

Выплата осуществляется в два этапа. Сначала человек получает средства на перевозку имущества, а вторую часть — после подтверждения переезда. Для этого необходимо предоставить чеки или расписки о понесенных расходах.

Подать заявку могут украинцы, отвечающие определенным условиям:

проживают в населенных пунктах, где объявлена обязательная или частичная эвакуация;

занимаются мелким фермерством или индивидуальной трудовой деятельностью;

имеют среднемесячный доход не более 13 000 гривен на одного человека.

Кроме того, к моменту регистрации необходимо уже найти безопасное место, куда планируется перевезти скот или оборудование.

Какие документы необходимы

Для регистрации необходимо подготовить:

паспорт;

идентификационный код заявителя и членов семьи;

банковские реквизиты;

документы о доходах всех совершеннолетних членов домохозяйства;

справку о составе семьи и месте проживания;

при наличии — справку ВПЛ или документы, подтверждающие уязвимость.

Организовывать перевозку получатели помощи должны самостоятельно. В то же время в Красном Кресте подчеркивают: регистрация не гарантирует получение средств. Окончательное решение принимается после проверки документов и оценки потребностей семьи.

За подробной информацией можно обратиться в контактный центр Международного комитета Красного Креста по номеру 0 800 300 155. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Ранее Новини.LIVE сообщали о денежной помощи для людей, пострадавших от войны или вынужденных эвакуироваться. Размер единовременной выплаты составляет 12 300 грн, при этом приоритет отдается семьям с детьми, пожилым людям, лицам с инвалидностью и другим уязвимым категориям населения.

Также Новини.LIVE писали о новой денежной помощи от Агентства ООН по делам беженцев. Подать заявку могут украинцы, которые из-за войны были вынуждены уехать, а впоследствии вернулись домой. Если семья соответствует условиям программы, выплаты начислят каждому из членов семьи.