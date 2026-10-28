Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Верховная Рада приняла законопроект №16013, который усиливает ответственность за незаконные операции с банковскими карточками. За сознательную передачу платежных данных для преступных схем, а также куплю или продажу чужих карт при определенных законом условиях предусмотрены штрафы и тюрьма. За отдельные нарушения наказание может достигать шести лет лишения свободы.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Что известно о новом законе

Законопроект № 16013, вводящий отдельную статью Уголовного кодекса для "дропов" и "дроповодов", внес на рассмотрение правительства президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября 2026 года.

Верховная Рада приняла его за основу 15 сентября, а профильный Комитет по правоохранительной деятельности 7 октября рекомендовал принять документ во втором чтении и в целом. Во второе чтение поступило 1 703 поправки и предложения, из которых комитет учел 21.

В среду, 28 октября, Верховная Рада приняла закон во втором чтении и целом. За соответствующее решение проголосовало 270 народных депутатов.

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Какое наказание грозит "дропам"

Закон дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей 200¹. Она касается передачи платежных карт, данных для доступа к счетам и электронных кошельков, если это делается для совершения другими людьми мошенничества или иного уголовного преступления.

За такие действия предусмотрен штраф от 5 100 до 17 000 грн.

Более суровое наказание грозит тем, кто покупает, хранит, продает или передает чужие платежные инструменты или доступ к счетам в преступных целях. За это могут назначить:

штраф от 51 000 до 85 000 грн;

ограничение свободы сроком до трех лет;

лишение свободы сроком от двух до четырех лет.

Если правонарушение совершено повторно или группой людей по предварительному сговору, наказание ужесточается. В таком случае предусмотрен штраф от 85 000 до 170 000 грн или заключение сроком от четырех до шести лет.

Кто может попасть под уголовную ответственность

Новые правила касаются не только организаторов преступных сетей и посредников, скупающих банковские карты. Ответственность может угрожать и обычным гражданам, соглашающимся передать свои счета для незаконных операций.

Особый риск возникает для студентов, безработных и других людей, которым предлагают легкий заработок при передаче банковских реквизитов.

В то же время сам факт передачи карточки другому человеку не означает автоматического совершения преступления. Для привлечения к ответственности должны быть установлены все предусмотренные законом признаки правонарушения, включая цель использования платежных данных.

Кто может избежать наказания

Закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности в определенных условиях. Это касается людей, впервые совершивших правонарушение, предусмотренное частью первой новой статьи 200¹ Уголовного кодекса, и добровольно сообщили о нем в установленном законом порядке.

Такой механизм должен побуждать участников схем сообщать правоохранителям о незаконном использовании платежных карт и счетов.

Какое наказание предусмотрено за другие махинации со счетами

Закон также изменяет статью 200 Уголовного кодекса Украины. Она касается незаконных действий с платежными документами, картами, средствами доступа к счетам, электронными кошельками и учетными данными.

За соответствующие нарушения предусмотрен штраф от 51 000 до 119 000 грн или ограничение или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

Отдельно устанавливается ответственность за незаконное завладение чужими платежными инструментами, получение учетных данных или доступ к банковским счетам. За такие действия могут назначить штраф от 68 000 до 136 000 грн или ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Если нарушение совершено повторно или по предварительному сговору группой людей, срок заключения может достичь шести лет.

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