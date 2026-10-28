Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 16013, який посилює відповідальність за незаконні операції з банківськими картками. За свідоме передавання платіжних даних для злочинних схем, а також купівлю чи продаж чужих карток за визначених законом умов передбачені штрафи та ув’язнення. За окремі порушення покарання може сягати шести років позбавлення волі.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Що відомо про новий закон

Законопроєкт № 16013, який запроваджує окрему статтю Кримінального кодексу для "дропів" і "дроповодів", вніс на розгляд уряду президент України Володимир Зеленський 2 вересня 2026 року.

Верховна Рада прийняла його за основу 15 вересня, а профільний Комітет з питань правоохоронної діяльності 7 жовтня рекомендував ухвалити документ у другому читанні та в цілому. До другого читання надійшло 1 703 поправки та пропозиції, з яких комітет врахував 21.

У середу, 28 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон у другому читанні та в цілому. За відповідне рішення проголосували 270 народних депутатів.

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Яке покарання загрожує "дропам"

Закон доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею 200¹. Вона стосується передавання платіжних карток, даних для доступу до рахунків та електронних гаманців, якщо це робиться для вчинення іншими людьми шахрайства або іншого кримінального правопорушення.

За такі дії передбачено штраф від 5 100 до 17 000 грн.

Суворіше покарання загрожує тим, хто купує, зберігає, продає або передає чужі платіжні інструменти чи доступ до рахунків зі злочинною метою. За це можуть призначити:

штраф від 51 000 до 85 000 грн;

обмеження волі на строк до трьох років;

позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Якщо правопорушення вчинене повторно або групою людей за попередньою змовою, покарання посилюється. У такому разі передбачено штраф від 85 000 до 170 000 грн або ув’язнення на строк від чотирьох до шести років.

Хто може потрапити під кримінальну відповідальність

Нові правила стосуються не лише організаторів злочинних мереж і посередників, які скуповують банківські картки. Відповідальність може загрожувати й звичайним громадянам, які погоджуються передати свої рахунки для незаконних операцій.

Особливий ризик виникає для студентів, безробітних та інших людей, яким пропонують легкий заробіток за передавання банківських реквізитів.

Водночас сам факт передавання картки іншій людині не означає автоматичного вчинення злочину. Для притягнення до відповідальності мають бути встановлені всі передбачені законом ознаки правопорушення, зокрема мета використання платіжних даних.

Хто може уникнути покарання

Закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності за певних умов. Це стосується людей, які вперше вчинили правопорушення, передбачене частиною першою нової статті 200¹ Кримінального кодексу, і добровільно повідомили про нього у встановленому законом порядку.

Такий механізм має спонукати учасників схем повідомляти правоохоронцям про незаконне використання платіжних карток та рахунків.

Яке покарання передбачили за інші махінації з рахунками

Закон також змінює статтю 200 Кримінального кодексу України. Вона стосується незаконних дій із платіжними документами, картками, засобами доступу до рахунків, електронними гаманцями та обліковими даними.

За відповідні порушення передбачено штраф від 51 000 до 119 000 грн або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Окремо встановлюється відповідальність за незаконне заволодіння чужими платіжними інструментами, отримання облікових даних або доступу до банківських рахунків. За такі дії можуть призначити штраф від 68 000 до 136 000 грн або обмеження чи позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Якщо порушення вчинене повторно або за попередньою змовою групою людей, строк ув’язнення може сягнути шести років.

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