Доплата пенсионерам после 65 лет: насколько увеличится пенсия и каковы будут условия в 2026 году

Пенсионеры на улице. Фото: Новини.LIVE

В пенсионном возрасте одна только цифра в паспорте еще не означает автоматическую доплату. Для людей в возрасте 65 лет и старше государство устанавливает минимальные гарантии, но они зависят от страхового стажа и от того, продолжает ли человек работать. В 2026 году правила предусматривают доплату до установленного уровня для неработающих пенсионеров с достаточным стажем, а отдельные возрастные доплаты действуют для людей от 70 лет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на канал "Народна думка".

Доплата после 65 лет: кому её устанавливают

После 65 лет пенсия может быть увеличена до гарантированного уровня, но для этого должны выполняться сразу несколько условий. Прежде всего, человек не должен работать и не должен вести деятельность, за которую уплачивается единый взнос. Также необходим полный страховой стаж — не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Речь идет именно о пенсии, назначаемой в соответствии с общим пенсионным законодательством.

С 1 января 2026 года минимальный размер пенсии по возрасту для людей старше 65 лет с полным стажем составляет 3 458,80 гривен — это 40% минимальной зарплаты.

Но с 1 марта 2026 года для отдельных категорий действует уже более высокая гарантированная выплата — 4 213 гривен. Если рассчитанная пенсия не дотягивает до этой суммы, устанавливается доплата к ней.

Читайте также:

То есть механизм таков: если человек соответствует всем необходимым условиям, а его пенсия меньше установленной государством гарантии, Пенсионный фонд доплатит разницу.

Почему одни получают доплату, а другие — нет

Наиболее частая причина заключается в страховом стаже. Для получения гарантии после 65 лет требуется 30 лет стажа для женщин и 35 лет для мужчин. Если стаж меньше, полная гарантия по этому правилу не применяется.

Еще одно важное условие — человек должен быть неработающим. Поэтому пенсионер, который после 65 лет продолжает работать, не получает такую доплату только из-за достижения соответствующего возраста.

При этом сам факт работы не означает, что пенсионер вообще лишен других возможных надбавок. Например, возрастные компенсационные выплаты для людей 70, 75 и 80 лет устанавливаются независимо от факта работы.

Что происходит после 70, 75 и 80 лет

Для таких пенсионеров предусмотрены отдельные возрастные доплаты. Лицам в возрасте от 70 до 75 лет предусмотрена компенсационная выплата до 300 гривен, от 75 до 80 лет — до 456 гривен, а лицам 80 лет и старше — до 570 гривен. При этом выплата имеет ограничение: она предоставляется в пределах установленного порога общего размера пенсии.

Есть важный нюанс. Эти суммы не суммируются. Когда человек переходит в следующую возрастную категорию, предыдущая компенсация заменяется новой. Поэтому после 75 лет пенсионер не получает одновременно 300 и 456 гривен — фактически речь идет об увеличении доплаты до нового размера.

Есть еще один момент, который часто вызывает путаницу. Если день рождения приходится не на первое число месяца, в первый месяц доплата начисляется не за весь месяц, а пропорционально количеству дней. В дальнейшем выплата осуществляется в полном размере.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы, уволенные менее чем за полтора года до достижения пенсионного возраста, при определенных условиях могут выйти на пенсию досрочно. Для этого необходимо иметь требуемый страховой стаж, потерять работу в результате сокращения, ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия и обратиться в службу занятости в течение 30 дней после увольнения.

Также Новини.LIVE писали, как пенсионерам добиться выплаты задолженности после выигранного судебного дела. Для этого необходимо получить исполнительный лист и обратиться в Государственную исполнительную службу, а в случае длительного неисполнения решения — потребовать от суда контроля.