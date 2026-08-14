Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсия при зарплате от 25 000 грн: сколько получат украинцы

Пенсия при зарплате от 25 000 грн: сколько получат украинцы

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 06:10
Пенсия при официальной зарплате в 25 000 грн: какую сумму назначит ПФУ
Пожилая женщина, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине граждане имеют право выйти на "заслуженный отдых" в 60, 63 или 65 лет исключительно при наличии определенного страхового стажа. В то же время размер пенсионных выплат в основном зависит от того, каков был официальный уровень заработной платы в период трудовой деятельности: чем выше был доход, тем больше вероятность получения более высокой выплаты.

О том, на какую сумму пенсии смогут рассчитывать граждане при зарплате в 25 000 грн, рассказывают Новини.LIVE.

Когда можно будет оформлять пенсию по возрасту в 2026 году

Как поясняют в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ), назначение стандартной пенсии по возрасту осуществляется в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Обратиться за ее оформлением можно только тем, у кого есть от 15 лет страхового стажа.

При этом в рамках пенсионной реформы ежегодно требования к официальному стажу ужесточаются. Если в 2025 году выйти на пенсию можно было в 60 лет при наличии 32 лет страхового стажа, то в 2026-м потребуется иметь не менее 33 лет.

В 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется иметь минимум 34 года, а в 2028 году этот показатель достигнет 35 лет.

Читайте также:

По данным ПФУ, в 2028 году в Украине должен завершиться переходный период пенсионной реформы, за это время показатели вырастут до запланированных окончательных требований по страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту в 60 и 63 года.

В этом году граждане имеют право оформить пенсию при следующих условиях:

  • В 60 лет — при наличии 33 лет страхового стажа;
  • В 63 года — тем, у кого не менее 23 лет страхового стажа;
  • В 65 лет — при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Размер пенсии при зарплате 25 000 грн и стаже 33 года

Что касается размера пенсионного обеспечения, то здесь ключевым фактором является официальный доход гражданина. Сумма будущей пенсии по возрасту определяется по специальной формуле, состоящей из трех основных частей:

  1. Средней зарплаты: средней заработной платы в Украине за три года, предшествующих году обращения за пенсией.
  2. Коэффициента заработной платы: индивидуальное соотношение заработной платы к средней по стране за месяц.
  3. Коэффициента стажа: количество месяцев работы, умноженное на величину оценки одного года стажа и поделенное на 12.

Пенсия = средняя зарплата по стране × индивидуальный коэффициент зарплаты × коэффициент страхового стажа.

Благодаря пенсионному калькулятору граждане имеют возможность увидеть ориентировочный размер выплаты в случае выхода на пенсию по возрасту на основе собственных показателей.

В частности, если речь идет о стабильном доходе в 25 000 грн в течение трудовой деятельности при минимальном уровне страхового стажа в 33 года, то будущая пенсия составит около 9 000 грн.

пенсія 2026
Подсчет размера пенсии. Источник: cost.ua/pension

Речь идет о предварительных расчетах, ведь окончательная сумма выплаты может отличаться из-за права на различные доплаты и надбавки.

В частности, пенсионеры со стажем, превышающим минимально необходимый, получают небольшие доплаты, что может иметь место у мужчин со стажем более 35 лет, а у женщин — более 30 лет.

Размер соответствующей надбавки за сверхурочный стаж составляет 1% от пенсии за каждый год, однако не более 1% от прожиточного минимума для неработающих лиц. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 грн, поэтому доплата будет равна 25,95 грн. За 10 лет такого стажа ежемесячная надбавка составит 259 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПФУ назвали, какие доплаты могут назначить пенсионерам в возрасте старше 70 лет. В частности, предусмотрены дополнительные суммы в виде компенсационных выплат за возраст от 300 грн. Кроме того, предоставляется доплата к пенсии в том случае, если сумма пенсии не достигает установленных законом размеров при наличии значительного стажа.

Еще Новини.LIVE писали о дополнительных выплатах для одиноких пенсионеров, которым более 80 лет и которые нуждаются в постороннем уходе. Закон предусматривает надбавку к пенсии в размере 40% от прожиточного минимума. В 2026 году благодаря показателю в 2 595 грн сумма такой надбавки для пенсионеров достигла 1 038 грн.

выплаты пенсии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации