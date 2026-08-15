Доплата пенсіонерам після 65 років: на скільки зросте пенсія та які умови у 2026 році

Пенсіонери на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У пенсійному віці сама лише цифра в паспорті ще не означає автоматичну доплату. Для людей 65+ держава встановлює мінімальні гарантії, але вони залежать від страхового стажу та того, чи продовжує людина працювати. У 2026 році правила передбачають доплату до визначеного рівня для непрацюючих пенсіонерів із достатнім стажем, а окремі вікові доплати діють для людей від 70 років.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на канал "Народна думка".

Доплата після 65 років: кому її встановлюють

Після 65 років пенсія може бути збільшена до гарантованого рівня, але для цього мають виконуватися одразу кілька умов. Насамперед людина повинна не працювати і не вести діяльність, за яку сплачується єдиний внесок. Також потрібен повний страховий стаж — не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Йдеться саме про пенсію, призначену за загальним пенсійним законодавством.

З 1 січня 2026 року мінімальний розмір пенсії за віком для людей 65+ із повним стажем становить 3 458,80 гривень — це 40% мінімальної зарплати.

Але з 1 березня 2026 року для окремих категорій діє вже вища гарантована виплата — 4 213 гривень. Якщо розрахована пенсія не дотягує до цієї суми, встановлюється доплата до неї.

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Тобто механізм такий: якщо людина відповідає всім необхідним умовам, а її пенсія менша за встановлену державою гарантію, Пенсійний фонд доплатить різницю.

Чому одні отримують доплату, а інші — ні

Найчастіша причина полягає у страховому стажі. Для гарантії після 65 років потрібні 30 років стажу жінкам і 35 років чоловікам. Якщо стажу менше, повна гарантія за цим правилом не застосовується.

Ще одна важлива умова — людина має бути непрацюючою. Тому пенсіонер, який після 65 років продовжує працювати, не отримує таку доплату лише через досягнення відповідного віку.

При цьому сам факт роботи не означає, що пенсіонер взагалі позбавлений інших можливих підвищень. Наприклад, вікові компенсаційні виплати для людей 70, 75 та 80 років встановлюються незалежно від факту роботи.

Що відбувається після 70, 75 та 80 років

Для таких пенсіонерів передбачені окремі вікові доплати. Людям віком від 70 до 75 років передбачена компенсаційна виплата до 300 гривень, від 75 до 80 років — до 456 гривень, а людям 80 років і старше — до 570 гривень. При цьому виплата має обмеження: вона надається в межах установленого порогу загального розміру пенсії.

Є важливий нюанс. Ці суми не додаються одна до одної. Коли людина переходить у наступну вікову категорію, попередня компенсація замінюється новою. Тому після 75 років пенсіонер не отримує одночасно 300 і 456 гривень — фактично йдеться про збільшення доплати до нового розміру.

Є ще один момент, який часто викликає плутанину. Якщо день народження припадає не на перше число місяця, у перший місяць доплата нараховується не за весь місяць, а пропорційно кількості днів. Надалі виплата здійснюється у повному розмірі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці, яких скоротили менш ніж за півтора року до пенсійного віку, за певних умов можуть вийти на пенсію достроково. Для цього потрібно мати необхідний страховий стаж, втратити роботу через скорочення, ліквідацію, реорганізацію, банкрутство чи перепрофілювання підприємства та звернутися до служби зайнятості протягом 30 днів після звільнення.

Також Новини.LIVE писали, як пенсіонерам домогтися виплати боргів після виграного суду. Для цього потрібно отримати виконавчий лист і звернутися до Державної виконавчої служби, а за тривалого невиконання рішення — вимагати від суду контролю.