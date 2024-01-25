Минцифры даст на бизнес-стартапы до 50 тыс. евро — как подать заявку

До 50 тыс. евро на бизнес-стартап — в Минцифры запустили новый проект
Министерство цифровой трансформации запустило проект поддержки бизнес-стартапов, где можно получить до 50 тыс. евро на запуск собственного дела. Речь идет о программе Seeds of Bravery для украинских технологических новинок.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Детали нового проекта по поддержке бизнес-стартапов
"До 50 000 евро на развитие технологического стартапа. Участвуйте в Seeds of Bravery. Развивайте украинские стартапы, чтобы о них узнал весь мир", — отмечают в ведомстве.
В Минцифры подчеркивают, что проект был создан для поддержки украинских технологических стартапов и интеграции их на мировые рынки при поддержке Европейского инновационного совета.
Речь идет о старте нового отбора стартапов по пяти направлениям:
- Бизнес и инновационные услуги — грант до 10 тыс. евро
Участники получат финансовую помощь и смогут наладить связи с инвесторами и коллегами на технологических конференциях международного уровня.
- Инновационное предпринимательство — грант до 25 тыс. евро
Речь идет о направлении поддержки непрерывности бизнеса и предприятий, возглавляемых женщинами. Они также смогут получить доступ к двухнедельной онлайн-программе Market Fast Track и коучингу для бизнесвумен.
- Инкубаторы глубоких технологий — грант до 25 тыс. евро
Кроме денег, программа предусматривает предоставление доступа к расширенному технологическому сообществу, а также специализированному Deep Tech акселератору, Market Fast Track.
- Восстановление Украины — грант до 25 тыс. евро
К гранту участники получат доступ к следующим программам:
- Digital и Deep Tech Boosters;
- Market Fast Track;
- Finance Booster;
- Funding Lab;
- услуг по метчмейкингу.
- Сфера глубоких технологий — грант до 50 тыс. евро
Помимо гранта, бенефициары получат бесплатный доступ к коворкингам и выдающимся технологическим событиям, различным лабораториям и программам.
Все детали можно узнать на сайте проекта. Также все желающие могут подавать заявки по ссылке.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине власти планируют изменить налоговую систему для бизнеса. Речь идет об увеличении лимита годового дохода для физлиц-предпринимателей (ФЛП), находящихся на упрощенной системе налогообложения.
Также мы писали, что в прошлом году тысячи украинцев получили по госпрограмме "Власна справа" 2,4 млрд гривен безвозвратной помощи. Деньги предоставлялись на старт или расширение бизнеса.
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