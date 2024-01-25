Минцифры даст на бизнес-стартапы до 50 тыс. евро — как подать заявку

Европейская валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Medina

Министерство цифровой трансформации запустило проект поддержки бизнес-стартапов, где можно получить до 50 тыс. евро на запуск собственного дела. Речь идет о программе Seeds of Bravery для украинских технологических новинок.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

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Детали нового проекта по поддержке бизнес-стартапов

"До 50 000 евро на развитие технологического стартапа. Участвуйте в Seeds of Bravery. Развивайте украинские стартапы, чтобы о них узнал весь мир", — отмечают в ведомстве.

В Минцифры подчеркивают, что проект был создан для поддержки украинских технологических стартапов и интеграции их на мировые рынки при поддержке Европейского инновационного совета.

Речь идет о старте нового отбора стартапов по пяти направлениям:

Бизнес и инновационные услуги — грант до 10 тыс. евро

Участники получат финансовую помощь и смогут наладить связи с инвесторами и коллегами на технологических конференциях международного уровня.

Инновационное предпринимательство — грант до 25 тыс. евро

Речь идет о направлении поддержки непрерывности бизнеса и предприятий, возглавляемых женщинами. Они также смогут получить доступ к двухнедельной онлайн-программе Market Fast Track и коучингу для бизнесвумен.

Инкубаторы глубоких технологий — грант до 25 тыс. евро

Кроме денег, программа предусматривает предоставление доступа к расширенному технологическому сообществу, а также специализированному Deep Tech акселератору, Market Fast Track.

Восстановление Украины — грант до 25 тыс. евро

К гранту участники получат доступ к следующим программам:

Digital и Deep Tech Boosters; Market Fast Track; Finance Booster; Funding Lab; услуг по метчмейкингу.

Сфера глубоких технологий — грант до 50 тыс. евро

Помимо гранта, бенефициары получат бесплатный доступ к коворкингам и выдающимся технологическим событиям, различным лабораториям и программам.

Все детали можно узнать на сайте проекта. Также все желающие могут подавать заявки по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине власти планируют изменить налоговую систему для бизнеса. Речь идет об увеличении лимита годового дохода для физлиц-предпринимателей (ФЛП), находящихся на упрощенной системе налогообложения.

Также мы писали, что в прошлом году тысячи украинцев получили по госпрограмме "Власна справа" 2,4 млрд гривен безвозвратной помощи. Деньги предоставлялись на старт или расширение бизнеса.