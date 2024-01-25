Мінцифри надасть на бізнес-стартапи до 50 тис. євро — як подати заявку

Європейська валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Medina

Міністерство цифрової трансформації запустило проєкт з підтримки бізнес-стартапів, де можна отримати до 50 тис. євро на запуск власної справи. Йдеться про програму Seeds of Bravery для українських технологічних новинок.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

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Деталі нового проєкту з підтримки бізнес-стартапів

"До 50 000 євро на розвиток технологічного стартапу. Беріть участь у Seeds of Bravery. Розвивайте українські стартапи, щоб про них дізнався весь світ", — наголошують у відомстві.

У Мінцифри наголошують, що проєкт створили для підтримки українських технологічних стартапів та інтеграції їх на світові ринки за підтримки Європейської інноваційної ради.

Йдеться про старт нового відбору стартапів за п'ятьма напрямами:

Бізнес та інноваційні послуги — грант до 10 тис. євро

Учасники отримають фінансову допомогу та матимуть змогу налагодження зв’язків з інвесторами та колегами на технологічних конференціях міжнародного рівня.

Інноваційне підприємництво — грант до 25 тис. євро

Йдеться про напрям підтримки безперервності бізнесу та підприємств, які очолюють жінки. Вони також зможуть отримати доступ до двотижневої онлайн-програми Market Fast Track та коучингу для бізнесвумен.

Інкубатори глибоких технологій — грант до 25 тис. євро

Окрім грошей, програма передбачає надання доступу до розширеної технологічної спільноти, а аткож спеціалізованого Deep Tech акселератора, Market Fast Track.

Відбудова України — грант до 25 тис. євро

До гранту учасники отримають також доступ до таких програм:

Digital та Deep Tech Boosters; Market Fast Track; Finance Booster; Funding Lab; послуг з метчмейкінгу.

Сфера глибоких технологій — грант до 50 тис. євро

Окрім гранту, бенефіціари одержать безоплатний доступ до коворкінгів та визначних технологічних подій, різних лабораторій та програм.

Усі деталі можна дізнатися на сайті проєкту. Також всі охочі можуть подавати заявки за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влада планує змінити податкову систему для бізнесу. Йдеться про збільшення ліміту річного доходу для фізосіб-підприємців (ФОП), що перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Також ми писали, що минулого року тисячі українців отримали за держпрограмою "Власна справа" 2,4 млрд гривень безповоротної допомоги. Гроші надавались на старт чи розширення бізнесу.