Расчет за газ — Нафтогаз напомнил, как сэкономить 3 тыс. грн

Человек держит платежку за газ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" напомнили, что украинские потребители могут оплачивать счета за газ с помощью "Национального кешбэка". Благодаря такой программе можно существенно экономить собственный бюджет.

Об этом говорится на странице ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о программе "Национальный кешбэк"

"Нацкешбэк" является инициативой правительства, направленной на поддержку украинских производителей. Благодаря ей украинцы могут оплачивать коммунальные счета.

В рамках программы гражданам предоставляют 10% кешбэка от расходов на покупку товаров и услуг украинского производства. За месяц государство может компенсировать до 3 тыс. грн.

Для того, чтобы начать собирать сэкономленные средства и затем оплатить услуги ЖКХ, необходимо сделать следующие шаги:

открыть специальную карту (виртуальную — в приложении, физическую — в банковском отделении);

осуществить привязку карты к покупке товаров и использовать при расчете;

покупать товары украинского производства и получать сэкономленные 10% на спецсчет;

начать использовать накопленные деньги на оплату коммунуслуг, в частности газа.

Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

Как осуществить расчет за газ кешбэком

В Нафтогазе сообщили, как украинцам оплачивать газ кешбэком, полученным по госпрограмме. Для этого клиент должен:

пройти авторизацию в кабинете потребителя на сайте или в мобильном приложении поставщика газа;

выбрать способ оплаты "Нацкешбэк";

подтвердить списание необходимой суммы денег с бонусного счета.

В компании посоветовали платить за потребленный газ до 25 числа в несколько кликов через:

личный кабинет;

чат-бот GASUA в Viber или Telegram;

сайт gas.ua без регистрации (по лицевому счету или по адресу).

Напомним, ранее в Нафтогазе объяснили, почему не все получают скидку в 1% от суммы при своевременном расчете за природный газ. Там уточнили все условия для предоставления такого права.

Также в Нафтогазе рассказали о переоформлении лицевого счета за распределение газа во избежание проблем с оплатой счетов. В частности, предоставили информацию о необходимых документах.