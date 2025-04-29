Расчет за газ — Нафтогаз напомнил, как сэкономить 3 тыс. грн

До 3 тыс. грн экономии — как меньше платить за газ
В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" напомнили, что украинские потребители могут оплачивать счета за газ с помощью "Национального кешбэка". Благодаря такой программе можно существенно экономить собственный бюджет.
Об этом говорится на странице ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.
Подробнее о программе "Национальный кешбэк"
"Нацкешбэк" является инициативой правительства, направленной на поддержку украинских производителей. Благодаря ей украинцы могут оплачивать коммунальные счета.
В рамках программы гражданам предоставляют 10% кешбэка от расходов на покупку товаров и услуг украинского производства. За месяц государство может компенсировать до 3 тыс. грн.
Для того, чтобы начать собирать сэкономленные средства и затем оплатить услуги ЖКХ, необходимо сделать следующие шаги:
- открыть специальную карту (виртуальную — в приложении, физическую — в банковском отделении);
- осуществить привязку карты к покупке товаров и использовать при расчете;
- покупать товары украинского производства и получать сэкономленные 10% на спецсчет;
- начать использовать накопленные деньги на оплату коммунуслуг, в частности газа.
Как осуществить расчет за газ кешбэком
В Нафтогазе сообщили, как украинцам оплачивать газ кешбэком, полученным по госпрограмме. Для этого клиент должен:
- пройти авторизацию в кабинете потребителя на сайте или в мобильном приложении поставщика газа;
- выбрать способ оплаты "Нацкешбэк";
- подтвердить списание необходимой суммы денег с бонусного счета.
В компании посоветовали платить за потребленный газ до 25 числа в несколько кликов через:
- личный кабинет;
- чат-бот GASUA в Viber или Telegram;
- сайт gas.ua без регистрации (по лицевому счету или по адресу).
Напомним, ранее в Нафтогазе объяснили, почему не все получают скидку в 1% от суммы при своевременном расчете за природный газ. Там уточнили все условия для предоставления такого права.
Также в Нафтогазе рассказали о переоформлении лицевого счета за распределение газа во избежание проблем с оплатой счетов. В частности, предоставили информацию о необходимых документах.
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