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Головна Фінанси До 20 000 доларів на бізнес: українці у чотирьох областях можуть отримати нову допомогу

До 20 000 доларів на бізнес: українці у чотирьох областях можуть отримати нову допомогу

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 17:35
Українським підприємцям пропонують нові гранти: як отримати до 20 000 доларів
Підприємець працює, долари в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Якщо у вас є власна справа і ви давно планували оновити обладнання або розширити виробництво, зараз з'явилася хороша можливість отримати нову фінансову підтримку. Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps виплачує малому та середньому бізнесу до 20 000 доларів, і повертати ці кошти не потрібно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на благодійників.

Хто може подати заявку

Програма працює для підприємців, які ведуть бізнес у:

  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Одеській області.

На що можна витратити гроші

Отримані кошти призначені не на поточні витрати, а на розвиток бізнесу. Наприклад, за них можна придбати виробниче обладнання, техніку чи інші основні засоби, які допоможуть підприємству працювати ефективніше.

Які умови участі

Подати заявку можуть підприємці, які:

Читайте також:
  • офіційно зареєстрували бізнес;
  • працюють в одному з чотирьох визначених регіонів;
  • мають щонайменше одного працівника;
  • ведуть діючий бізнес, який не перебуває в процесі ліквідації чи банкрутства;
  • не мають значних боргів або проблем із законом;
  • готові створити або зберегти щонайменше три робочі місця для місцевих жителів або внутрішньо переміщених осіб;
  • готові вкласти власні кошти у реалізацію свого бізнес-проєкту.

Як подати заявку

Заповнити анкету можна онлайн на сайті Mercy Corps.

Якщо виникнуть запитання щодо участі в програмі, можна звернутися до партнерської організації ГО "Вест Юкрейн Діджитал" за телефоном +380 97 059 51 88.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українцям поблизу лінії фронту доступна нова грошова допомога. Виплату у розмірі 12 300 гривень надають тим, хто не отримує аналогічної підтримки від інших гуманітарних організацій і звернеться у певний термін.

Також Новини.LIVE писали, як отримати грант до 1 450 доларів. Фінансову допомогу надаватимуть самозайнятим людям і власникам мікробізнесу, які вже ведуть діяльність, відповідають умовам програми та належать до вразливих категорій.

 

благодійність підприємці грошова допомога
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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