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Дети военнослужащих могут получить выплаты к дню рождения: условия

Ua ru
25 октября 2026 13:02
Выплаты детям военнослужащих: кто может получить единовременную денежную помощь Reuters
Мужчина в военной форме обнимает женщину и ребенка. Фото: Reuters

В Ивано-Франковской городской территориальной общине предусмотрена единовременная денежная помощь ко дню рождения детей в возрасте до 18 лет. В зависимости от обстоятельств семьи ее размер составляет 1 000 или 2 000 гривен. На выплату могут претендовать, в частности, семьи военнослужащих, многодетные семьи и семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

Об этом сообщил Центр предоставления административных услуг города Ивано-Франковск, передают Новини.LIVE.

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Кто может получить помощь ко дню рождения ребенка

В Ивано-Франковске материальную помощь к дню рождения ребенка могут получить отдельные категории семей. Размер выплаты зависит от обстоятельств, дающих право на поддержку.

1 000 гривен предусмотрено для детей в возрасте до 18 лет, родители которых проходят военную службу или принимали участие в мероприятиях по защите Украины. К этой категории также относятся дети, родители которых принимали участие в АТО или мероприятиях по обеспечению обороны государства, а впоследствии умерли не в результате непосредственного участия в боевых действиях или выполнения служебных обязанностей.

2 000 гривен могут получить дети в возрасте до 18 лет, относящиеся к одной из следующих категорий:

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  • дети из многодетных семей, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет, а в случае обучения на дневной форме — до 23 лет;
  • дети с инвалидностью;
  • дети, один из родителей которых имеет инвалидность;
  • дети, отец или мать которых погибли, умерли или пропали без вести во время участия в АТО, ООС, прохождения военной службы или выполнения воинского долга;
  • дети, один из родителей которых находится в плену в результате вооруженной агрессии России.

Какие условия необходимо выполнить для получения выплаты

Чтобы получить материальную помощь, на день рождения ребенка один из родителей или сам ребенок должны быть зарегистрированы в Ивано-Франковской городской территориальной общине.

Это касается также внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в общине.

Обратиться за помощью необходимо в течение 12 календарных месяцев со дня рождения ребенка.

Как оформить материальную помощь

Для оформления выплаты одному из родителей необходимо подать заявление в любое подразделение Центра предоставления административных услуг Ивано-Франковска. Обратиться можно в главный офис ЦНАУ, территориальное подразделение или удаленное рабочее место администратора.

Перечень документов зависит от категории семьи. В частности, могут потребоваться:

  • паспорт заявителя и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • выписки из реестра территориальной общины о месте регистрации родителей и ребенка;
  • свидетельство о рождении ребенка, а для детей в возрасте от 14 лет — паспорт;
  • документ об изменении фамилии, имени или отчества, если такие изменения имели место;
  • документы, подтверждающие право на пособие: удостоверение многодетной семьи, документы об инвалидности, прохождении военной службы или участии в мероприятиях по защите Украины, гибели, смерти, пропаже без вести или пребывании родителей в плену;
  • банковские реквизиты для зачисления средств;
  • справка о статусе внутренне перемещенного лица — при наличии соответствующего статуса;
  • копия документа, подтверждающего непосредственное участие в мероприятиях по защите Украины или прохождение службы на момент обращения, если это предусмотрено для соответствующей категории.

В зависимости от обстоятельств семье могут понадобиться и другие документы для подтверждения права на выплату.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые военные могут получить до 33 тысяч гривен денежной помощи. Сумма выплаты зависит от категории военнослужащего и ряда других показателей. При этом право на эти средства имеют не все защитники.

Также Новини.LIVE писали о том, что будет с выплатами военным в 2027 году. Государство пока не располагает достаточными финансовыми ресурсами даже для покрытия всех потребностей 2026 года. В то же время увеличение денежного обеспечения военных остается одним из приоритетов власти.

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Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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