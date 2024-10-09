Работа в Нидерландах — какие вакансии доступны украинцам и сколько платят

Работник строительной сферы. Фото: km service

Рынок труда в Нидерландах доступен для украинских беженцев, которых насчитывается там около 100 тысяч человек. Известно, какую работу предлагают, сколько платят и где приходится жить украинцам в 2024 году.

Об этом сообщает международный сервис TransferGo.

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Какие вакансии в Нидерландах без опыта

Гражданам, знающим голландский или английский язык, гораздо легче найти работу, однако есть ряд вакансий, где знание иностранных языков не является обязательным требованием.

В частности, в Харлеме мясное предприятие Danish Crown Foods ищет на производственного работника, работающего с запеченными мясопродуктами. В обязанности будет входить упаковка мяса в коробки, проверка качества, упаковка, сборка продукции на поддоны. Гибкий и посменный график — от 7 до 9 часов. Оплата — 13,68 евро в час (плюс доплата в ночное время и возможность повышения через квартал).

Кроме того, доступны украинцам сезонные вакансии. В частности, в Эйсселмейдене ищут работников для благоустройства территорий над дорогами и в общественных местах. Речь идет о работе на природе, а среди обязанностей: посадка растений, уход, обрезка, стрижка зеленых насаждений. Для этого не требуется опыт. Такая работа оплачивается 13,68 евро в час. Однако нужно базовое знание хотя бы английского.

Чтобы устроиться на работу в Нидерландах, необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины, вид на постоянное жительство в Украине;

регистрация в местном совете (gemeente);

личный номер burgerservice.

подтверждение места регистрации в паспорте;

письмо о продлении места жительства.

Важный нюанс в трудоустройстве в этой стране — подтверждение места жительства. Однако найти комфортное жилье в Нидерландах сложно. Там больше люди ищут недвижимость, чтобы купить, а не для аренды.

Помогут снять квартиру или дом самые известные сайты по поиску жилья — Funda и Pararius.

Где искать работу в Нидерландах

Также в Нидерландах есть сообщества и платформы, помогающие украинским беженцам найти работу:

Украинцы могут найти необходимую информацию и советы по работе на специальном портале.

Университеты и академические учреждения предоставляют рабочие места для преподавателей, ученых и врачей Украины. Такие вакансии доступны на сайте Scienceforukraine.

Для программистов подойдет ресурс на linkedin.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты составили список стран Европы, где самая средняя заработная плата в 2024 году. Известно, что за границей каждый месяц можно получать максимально 8,14 тыс. евро.

Также мы писали, что в новом исследовании обнаружили, что зарплата украинцев в Германии в среднем в четыре раза выше зарплаты в Украине. В то же время в Нидерландах зарплата втрое превышает украинскую.