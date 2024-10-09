Робота у Нідерландах — які вакансії доступні українцям та скільки платять

До 13,7 євро за годину — яку роботу пропонують українцям у Нідерландах
Ринок праці у Нідерландах доступний для українських біженців, яких налічується там близько 100 тисяч осіб. Відомо, яку роботу пропонують, скільки платять та де доводиться жити українцям у 2024 році.
Про це повідомляє міжнародний сервіс TransferGo.
Які є вакансії у Нідерландах без досвіду
Громадянам, які знають голландську чи англійську мову, значно легше знайти роботу, проте є низка вакансій, де знання іноземних мов не є обов'язковою вимогою.
Зокрема, у Гарлемі м'ясне підприємство Danish Crown Foods шукає виробничого працівника, який працюватиме із запеченими м'ясопродуктами. В обов'язки входитиме упакування м'яса в коробки, перевірка якості, пакування, складання продукції на піддони. Гнучкий та позмінний графік — від 7 до 9 годин. Оплата — 13,68 євро за годину (плюс доплата у нічний час та можливість підвищення через квартал).
Окрім того, доступні українцям сезонні вакансії. Зокрема, в Ейсселмейдені шукають працівників для благоустрою територій над дорогами та у громадських місцях. Йдеться про роботу на природі, а серед обов'язків: саджання рослин, догляд, обрізання, стрижка зелених насаджень. Для цього не вимагають досвіду. Така робота оплачується 13,68 євро за годину. Проте потрібне базове визнання хоча б англійської.
Щоб влаштуватися на роботу в Нідерландах необхідно мати:
- паспорт громадянина України, посвідку на постійне проживання в Україні;
- реєстрація у місцевій раді (gemeente);
- особистий номер burgerservice.
- підтвердження місце реєстрації у паспорті;
- лист про продовження місця проживання.
Важливий нюанс у працевлаштуванні у цій країні — підтвердження місце проживання. Проте знайти комфортне житло у Нідерландах складно. Там більше люди шукають нерухомість, щоб придбати, а не для оренди.
Допоможуть винайняти квартиру чи будинок найвідоміші сайти з пошуку житла — Funda та Pararius.
Де шукати роботу у Нідерландах
Також у Нідерландах є спільноти та платформи, які допомагають українським біженцям знайти роботу:
- Refugee Start Force;
- Refugee Talent Hub;
- Stagemarkt.nl;
- NewBees;
- Duizend1;
- Heroyam;
- Euraxess;
- Meesterbaan.
Українці можуть знайти необхідну інформацію та поради щодо роботи на спеціальному порталі.
Університети та академічні установи надають робочі місця для викладачів, науковців та лікарів з України. Такі вакансії доступні на сайті Scienceforukraine.
Для програмістів підійде ресурс на linkedin.
Що ще варто знати
Нагадаємо, експерти склали список країн Європи, де найбільша середня заробітна плата у 2024 році. Відомо, що за кордоном щомісяця можна отримувати максимально 8,14 тис. євро.
Також ми писали, що в новому досліджені виявили, що зарплата українців у Німеччині у середньому в чотири рази вища за зарплату в Україні. Водночас в Нідерландах зарплата втричі перевищує українську.
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