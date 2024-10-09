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До 13,7 євро за годину — яку роботу пропонують українцям у Нідерландах

9 жовтня 2024 11:52
Ксенія Симонова - Редактор
Робота у Нідерландах — які вакансії доступні українцям та скільки платять
Працівник будівельної сфери. Фото: km service
Ксенія Симонова - Редактор

Ринок праці у Нідерландах доступний для українських біженців, яких налічується там близько 100 тисяч осіб. Відомо, яку роботу пропонують, скільки платять та де доводиться жити українцям у 2024 році.

Про це повідомляє міжнародний сервіс TransferGo.

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Громадянам, які знають голландську чи англійську мову, значно легше знайти роботу, проте є низка вакансій, де знання іноземних мов не є обов'язковою вимогою.

Зокрема, у Гарлемі м'ясне підприємство Danish Crown Foods шукає виробничого працівника, який працюватиме із запеченими м'ясопродуктами. В обов'язки входитиме упакування м'яса в коробки, перевірка якості, пакування, складання продукції на піддони. Гнучкий та  позмінний графік — від 7 до 9 годин. Оплата — 13,68 євро за годину (плюс доплата у нічний час та можливість підвищення через квартал).

Окрім того, доступні українцям сезонні вакансії. Зокрема, в Ейсселмейдені шукають працівників для благоустрою територій над дорогами та у громадських місцях. Йдеться про роботу на природі, а серед обов'язків: саджання рослин, догляд, обрізання, стрижка зелених насаджень. Для цього не вимагають досвіду. Така робота оплачується 13,68 євро за годину. Проте потрібне базове визнання хоча б англійської.

Щоб влаштуватися на роботу в Нідерландах необхідно мати:

  • паспорт громадянина України, посвідку на постійне проживання в Україні;
  • реєстрація у місцевій раді (gemeente);
  • особистий номер burgerservice.
  • підтвердження місце реєстрації у паспорті;
  • лист про продовження місця проживання.

Важливий нюанс у працевлаштуванні у цій країні — підтвердження місце проживання. Проте знайти комфортне житло у Нідерландах складно. Там більше люди шукають нерухомість, щоб придбати, а не для оренди.

Допоможуть винайняти квартиру чи будинок найвідоміші сайти з пошуку житла — Funda та Pararius.

Де шукати роботу у Нідерландах

Також у Нідерландах є спільноти та платформи, які допомагають українським біженцям знайти роботу:

Українці можуть знайти необхідну інформацію та поради щодо роботи на спеціальному порталі.

Університети та академічні установи надають робочі місця для викладачів, науковців та лікарів з України. Такі вакансії доступні на сайті Scienceforukraine.

Для програмістів підійде ресурс на linkedin.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти склали список країн Європи, де найбільша середня заробітна плата у 2024 році. Відомо, що за кордоном щомісяця можна отримувати максимально 8,14 тис. євро.

Також ми писали, що в новому досліджені виявили, що зарплата українців у Німеччині у середньому в чотири рази вища за зарплату в Україні. Водночас в Нідерландах зарплата втричі перевищує українську.

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