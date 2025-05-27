Минимальная зарплата в 2026 году — правительству предложили сумму в 12,19 тыс. грн

Человек достает купюры из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские профсоюзы выступили с предложением существенного повышения минимальной заработной платы в стране в 2026 году. Соответствующий вопрос обсудили на встрече с представителями Министерства финансов и Совместного представительского органа работодателей.

Об этом говорится на портале Федерации профессиональных союзов Украины.

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Предложение правительства по минималке на 2026 год

На совещании по поводу коллективных переговоров относительно нового уровня минимальной заработной платы на 2026 год представитель правительства сообщил, что государственный бюджет ограничен, поэтому максимальное повышение минималки с нынешних 8000 гривен возможно в таком размере:

минимальная зарплата — на уровне 8688 гривен;

должностной оклад (тарифная ставка) работника первого тарифного разряда ЕТС — в сумме 3470 гривен.

Ожидается повышение на основе прогнозного индекса потребительских цен на следующий год (108,6%).

Показатели экономики. Источник: ФПУ

Позиция профсоюзов по зарплате

Представители профсоюзов предоставили свое видение и обоснование размера минимальной зарплаты с 1 января 2026 года.

Предлагают установить минималку в размере 50% от ожидаемого среднемесячного уровня зарплаты работников на конец 2024 года (12195 гривен) и не менее чем фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц на основе прогнозного индекса потребительских цен в стране.

Профсоюзы обосновали такой уровень, в частности, необходимостью приведения размера оплаты труда к адекватному уровню минималки в Европейском Союзе (ЕС), в соответствии с нормой Директивы 2022/2041. Такое решение ускорит движение страны на пути в ЕС, поддержит покупательную способность работника, простимулирует возвращение беженцев на отечественный рынок труда, что приведет к росту поступлений в бюджеты и Пенсионный фонд.

Кроме того, предлагают установить размер должностного оклада работника первого тарифного разряда ЕТС на уровне минимальной зарплаты, но не ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на основе прогнозного индекса потребительских цен, учитывая низкий уровень оплаты труда бюджетных работников.

В итоге представитель стороны работодателей поддержал позицию Минфина.

Профсоюзы говорят, что на мероприятии ничего не было решено, а лишь констатирован факт принятых представителями правительства решений.

Таким образом, власти не будут "замораживать" ключевые государственные соцстандарты и гарантии на 2025-2027 годы. Также допустили, что в следующем году предложенные размеры основных государственных соцстандартов и гарантий могут повысить при условии положительных показателей развития экономики.

Ранее мы писали, что бюджетным работникам предоставляют разнообразные доплаты. Известно, на какие размеры таких надбавок могут рассчитывать украинцы в этом году.

Также рассказывали о том, что в правительстве намерены уменьшить количество работников районных госадминистраций. Соответствующие изменения заработают с 1 июля текущего года.