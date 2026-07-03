До 12 300 гривен на руки: запущена новая программа денежной помощи

Люди на улице, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Украинцы, проживающие вблизи линии фронта или границы с Россией, могут получить 12 300 гривен денежной помощи. Выплаты предлагает организация "Каритас-Спес Харьков". Благотворители готовы помогать украинцам до 2027 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Каритас.

Помощь предназначена в первую очередь для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации из-за боевых действий и не получает никакой поддержки от других гуманитарных организаций.

Подать заявку могут жители населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 50 километров от линии фронта, а также граждане, проживающие в областях, граничащих с Российской Федерацией.

При этом есть важное условие: с момента так называемого триггерного события (например, обстрела, повреждения жилья или другой чрезвычайной ситуации) до регистрации должно пройти не более 45 дней.

Кто может подать заявку

Организаторы отмечают, что хотят поддержать людей, которые больше всего пострадали от войны и проживают в общинах, где гуманитарной помощи пока недостаточно или она предоставляется частично.

Чтобы узнать подробности и записаться на регистрацию, можно обратиться на горячую линию Caritas-Spes Ukraine по номеру 0 800 300 344 или в «Каритас-Спес Харьков» по телефону +38 (099) 555-43-36.

Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить помощь на зиму, если отапливают жилье дровами или углем. Выплата составляет около 19 000 грн и выдается единовременно перед отопительным сезоном. Получить её могут уязвимые категории жителей, которые подадут заявку до 17 августа.

Также Новини.LIVE писали о выплате пострадавшим от войны. В рамках этой инициативы можно получить разовую выплату в размере 12 300 грн. В первую очередь деньги будут выделены уязвимым семьям — с детьми, пожилыми людьми или инвалидами.