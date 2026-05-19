За использование русского языка в Украине хотят штрафовать до 119 000 грн: кого коснется

Наказание за нарушение языкового законодательства в Украине необходимо ужесточить. Предложения по увеличению штрафов уже подготовлены. Изменения должны внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Об этом рассказала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью LB.ua, передают Новини.LIVE.

"Для тех же, кто нарушает закон систематически, санкции должны быть такими, чтобы игнорирование украинского языка становилось экономически невозможным", — отметила омбудсмен.

Она добавила, что повторное нарушение расценивается как вызов государству, поэтому ответ на него должен быть мгновенным и бескомпромиссным.

"Моя цель — сделать так, чтобы украинский язык был не формальным требованием, а естественным и единственным фильтром для профессиональной деятельности в Украине", — подчеркнула Ивановская.

По мнению уполномоченного по защите государственного языка, увеличение штрафов в 10 раз является вполне рабочим вариантом для системных нарушителей.

"Мы должны действовать по принципу "не уважаешь государственный язык — теряешь прибыль, не соблюдаешь закон — теряешь право на профессиональную реализацию"", — подчеркнула она.

Какой штраф за нарушение языкового закона в мае 2026 года

Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусматривает, что все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей, а также предоставлять информацию о товарах и услугах исключительно на украинском языке.

Также, согласно документу, все медиа, интернет-представительства (а вебсайты, страницы в социальных сетях) органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности, которые зарегистрированы в Украине, выполняются на государственном языке.

За нарушение закона о государственном языке предусмотрен штраф в размере от 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3 400 грн. Это если нарушение было совершено впервые.

За повторное нарушение в течение года сумма штрафа увеличивается и составляет от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 8 500-1 900 грн.

Поэтому, если инициативу омбудсмена поддержит правительство, санкции вырастут до 34 000 и 119 000 грн соответственно.

