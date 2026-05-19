За використання російської мови в Україні хочуть штрафувати до 119 000 грн: кого торкнеться

Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Покарання за порушення мовного законодавства в Україні необхідно посилити. Пропозиції щодо збільшення штрафів вже підготовлені. Зміни мають внести до Кодексу про адміністративні правопорушення.

Про це розповіла уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтерв'ю LB.ua, передають Новини.LIVE.

"Для тих же, хто порушує закон систематично, санкції мають бути такими, щоб ігнорування української мови ставало економічно неможливим", — зазначила омбудсменка.

Вона додала, що повторне порушення розцінюється як виклик державі, тож відповідь на нього має бути миттєвою та безкомпромісною.

"Моя мета — зробити так, щоб українська мова була не формальною вимогою, а природним і єдиним фільтром для професійної діяльності в Україні", — наголосила Івановська.

На думку уповноваженої із захисту державної мови, збільшення штрафів у 10 разів є цілком робочим варіантом для системних порушників.

"Ми маємо діяти за принципом "не поважаєш державну мову — втрачаєш прибуток, не дотримуєшся закону — втрачаєш право на професійну реалізацію"", — наголосила вона.

Який штраф за порушення мовного закону у травні 2026 року

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачає, що усі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів, а також надавати інформацію про товари та послуги виключно українською мовою.

Також, згідно з документом, всі медіа, інтернет-представництва (а вебсайти, сторінки в соціальних мережах) органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, які зареєстровані в Україні, виконуються державною мовою.

За порушення закону про державну мову передбачений штраф у розмірі від 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 3 400 грн. Це якщо порушення було вчинене вперше.

За повторне порушення протягом року сума штрафу збільшується й становить від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 8 500-1 900 грн.

Тож, якщо ініціативу омбудсменки підтримає уряд, санкції зростуть до 34 000 та 119 000 грн відповідно.

