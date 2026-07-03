До 1 миллиона гривен: 10 программ помощи, о которых украинцы зачастую не знают

Мужчина на улице, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

В Украине действует множество государственных и международных программ помощи, но многие люди о них не знают. На самом деле можно получить деньги на открытие бизнеса, выплаты на аренду жилья, помощь от благотворителей или даже бесплатно освоить новую профессию.

Об актуальных программах рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Фокус.

До 1 миллиона на бизнес

Если вы давно мечтаете открыть бизнес или хотите расширить уже существующий, можно воспользоваться государственной программой "Собственное дело".

В зависимости от региона и направления деятельности могут выделить от 350 тысяч до 1 миллиона гривен. Подать заявку можно через портал "Дія", где нужно заполнить бизнес-план и пройти собеседование.

Ежемесячные выплаты для переселенцев

Внутренне перемещенные лица продолжат получать государственную помощь на проживание.

Суммы остаются неизменными:

2 000 грн — для взрослых;

3 000 грн — для детей и людей с инвалидностью.

Кроме того, для ВПЛ действуют отдельные программы поддержки в сфере жилья и социальных услуг.

Компенсация за аренду жилья

Не все переселенцы знают, что могут получить компенсацию части расходов на аренду. Размер помощи зависит от дохода семьи и других обстоятельств. Оформить её можно через государственные сервисы или в ЦНАП.

Компенсация за поврежденное жилье

Для владельцев жилья, которое повреждено или разрушено, действует программа "єВідновлення".

В рамках этой программы можно получить средства на ремонт или жилищный сертификат для приобретения нового жилья. Подать заявку также можно через приложение "Дія".

Льготная ипотека "єОселя"

Некоторые украинцы могут приобрести жилье по льготной ипотеке. Программа доступна, в частности, для военных, медиков, педагогов и переселенцев.

Кроме того, уже с июля условия меняются: ветераны и семьи погибших военных смогут оформить кредит под 3% годовых. Государство будет компенсировать проценты в течение первых десяти лет.

Помощь от ООН

УВКБ ООН также оказывает помощь украинцам. В зависимости от ситуации можно получить:

денежную помощь;

поддержку в аренде жилья;

юридические консультации;

психологическую помощь;

сезонную гуманитарную поддержку.

Программы Красного Креста

Украинский и Международный Красный Крест также продолжают работать во многих регионах.

Организации предоставляют продукты, средства гигиены, финансовую помощь, содействуют эвакуации, а также оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Пособие по безработице

Люди, потерявшие работу, могут зарегистрироваться в центре занятости или онлайн и оформить пособие по безработице.

Размер и продолжительность выплат зависят от страхового стажа и других обстоятельств.

Ваучер на бесплатное обучение

Если вы хотите сменить профессию или повысить квалификацию, можно воспользоваться ваучером от Государственной службы занятости.

Максимальная сумма финансирования составляет 33 280 гривен. Если обучение стоит дороже, разницу нужно оплатить самостоятельно.

Отдельные программы для ветеранов

Для ветеранов, участников боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны действует целый пакет государственной поддержки.

Среди них — гранты на бизнес, льготная ипотека, спортивные программы, профессиональное обучение, компенсации и другие социальные гарантии.

Перед подачей заявки стоит внимательно ознакомиться с условиями каждой программы. У части из них есть ограниченные сроки приема документов или дополнительные требования.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто может получить гранты на развитие собственного дела. В рамках программы Международного комитета Красного Креста участникам предоставляют до 274 000 гривен на восстановление или расширение бизнеса и до 164 000 гривен для тех, кто только планирует начать собственное дело.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут получать адресную денежную помощь на оплату коммунальных услуг в размере 500–700 грн в месяц в зависимости от сезона. Однако выплата осуществляется безналичным способом и не назначается тем, кто уже получает жилищную субсидию.