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Главная Финансы Денежная помощь от WFP: кому гарантируют 17 800 грн

Денежная помощь от WFP: кому гарантируют 17 800 грн

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Дата публикации 2 июля 2026 13:02
Выплаты от WFP в 17 800 грн: как оформить помощь для домохозяйств летом
Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года жители двух прифронтовых регионов смогут получить финансовую помощь для открытия или возобновления собственного дела. В рамках соответствующей программы граждане смогут рассчитывать на максимальную сумму помощи в размере 17 800 грн.

О том, кто может воспользоваться возможностью получить выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Где летом можно получить денежную помощь до 17 800 грн

Речь идет о программе Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), созданной для поддержки граждан, которые имеют желание и возможность работать на земле.

"Инициатива Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) создана для поддержки людей, которые имеют желание и возможность работать на земле в прифронтовых регионах, но нуждаются в финансовой помощи для запуска или возобновления дела", — говорится в сообщении.

Она распространяется на следующие громады:

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  • Харьковская область: Печенежскую, Пролисненскую и Малиновскую;
  • Запорожская область: Михайло-Лукашевскую и Михайловскую.

Деньги можно будет использовать исключительно на развитие приусадебного хозяйства:

  • покупку семян, удобрений, инвентаря, систем полива, теплиц;
  • приобретение кормов, ремонт, улучшение условий содержания скота/птицы.

Принять участие в программе могут домохозяйства, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, в состав которых входят:

  1. Граждане с инвалидностью;
  2. Одинокие отцы или матери, воспитывающие детей;
  3. Семьи с официальным статусом малообеспеченных;
  4. Люди, потерявшие работу из-за войны;
  5. Пожилые граждане (60+);
  6. Многодетные семьи (от трех детей);
  7. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Размер денежной помощи и как ее получить

В рамках программы World Food Programme отобранным участникам будет предоставлена целевая финансовая помощь в размере 17 800 грн (эквивалент 400 долларов).

Ожидается, что представители организации проведут встречи в громадах, где подробно разъяснят все правила программы и ответят на вопросы.

Далее состоится оформление документов, а после их проверки каждому человеку, подавшему заявку, на телефон придет SMS-сообщение, в котором будет четко указано, одобрена ли помощь.

Еще Новини.LIVE сообщали, что 3 июля в Киевской области состоится регистрация внутренне перемещенных лиц для получения помощи от UNHCR. Сбор данных проведет БФ "Право на защиту". Предусматривается выплата в размере до 12 400 грн. Важно, чтобы размер дохода не превышал 8 300 грн на каждого члена семьи.

Ранее Новини.LIVE писали, кто и где может оформить около 4 000 евро помощи от чешской организации. Речь идет о проекте по предоставлению грантов в Харьковском регионе на микро- и малое предпринимательство. В частности, получить выплаты смогут ветераны, имеющие бизнес, уволенные со службы после 24.02.2022 года.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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